Макслайн - Витебск 21 Июня прямая трансляция
Стадион: СДЮШОР-1 (Рогачёв, Беларусь), вместимость: 7000
21 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Витебск, которое состоится 21 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: СДЮШОР-1 (Рогачёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Макслайн
Рогачёв
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Леонид Леонидович Лагун
|Евгений Юрьевич Чернухин
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|21.06
A02
| Макслайн
Витебск
|21.06
A03
| Осиповичи
Неман
|21.06
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|21.06
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|22.06
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|22.06
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|22.06
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|22.06
A08
| Крумкачы
Ислочь
|22.06
A09
| Орша
Гомель
|22.06
A10
| Островец
Шахтёр С
|22.06
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|22.06
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|22.06
A14
| Газовик
Днепр М
|23.06
A15
| Лида
Арсенал Дз
|23.06
A13
| Нафтан
Минск
|23.06