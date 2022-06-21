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Стэнлес - БАТЭ 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Волна (Пинск, Беларусь), вместимость: 3136
21 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Стэнлес
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стэнлес - БАТЭ, которое состоится 21 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Волна (Пинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Стэнлес
      Пинск
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      Беларусь Сергей Алексеевич Наперковский
      Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Сморгонь
      Слуцк
      		21.06
      A02
      		 Макслайн
      Витебск
      		21.06
      A03
      		 Осиповичи
      Неман
      		21.06
      A04
      		 Стэнлес
      БАТЭ
      		21.06
      A05
      		 Барановичи
      Энергетик-БГУ
      		22.06
      A06
      		 Жодино-Южное
      Торпедо-БелАЗ
      		22.06
      A07
      		 Молодечно
      Славия-Мозырь
      		22.06
      A16
      		 Локомотив Гомель
      Динамо-Брест
      		22.06
      A08
      		 Крумкачы
      Ислочь
      		22.06
      A09
      		 Орша
      Гомель
      		22.06
      A10
      		 Островец
      Шахтёр С
      		22.06
      A11
      		 Технолог-БГУТ
      Белшина
      		22.06
      A12
      		 Волна-Пинск
      Динамо Мн
      		22.06
      A14
      		 Газовик
      Днепр М
      		23.06
      A15
      		 Лида
      Арсенал Дз
      		23.06
      A13
      		 Нафтан
      Минск
      		23.06

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