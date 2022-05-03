Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
21 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 3-й матч
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
2-й период
5 : 2
- 13:031:1Энтони Чирелли
- 14:542:1Ондржей Палат
- 21:263:1Ник Пол
- 27:524:2Стивен Стэмкос
- 31:155:2Пэт Марун
0'
20'
40'
60'
- 08:190:1Габриэль Ландеског
- 24:433:2Габриэль Ландеског
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Колорадо Эвеланш
Денвер
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|27
|зщ
|Райан Макдона
|44
|зщ
|Ян Рутта
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|10
|нп
|Кори Перри
|14
|нп
|Пэт Марун
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Ник Пол
|16
|нп
|Райли Нэш
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|39
|вр
|Павел Францоуз
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|8
|зщ
|Кейл Макар
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|18
|нп
|Алекс Ньюхук
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|43
|нп
|Даррен Хельм
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|78
|нп
|Нико Штурм
|92
|нп
|Габриэль Ландеског
|16
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|96
|нп
|Микко Рантанен
Главные тренеры
|Джон Купер
|Джаред Беднар
История личных встреч
|19.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|7 : 0
|16.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|4 : 3 ОТ
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|25.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
33'
Кольяно приложился от синей линии — шайба от борта отскочила на пятак, но Василевский уверенно накрыл её.
32'
Павел Францоуз
Замена вратаря у «Колорадо». Францоуз вошёл в игру вместо Кемпера.
32'
5:2
Пэт Марун
ГОЛ! Хедман из своей зоны сделал длинный пас вперёд, Марун сыграл в стенку с Кучеровым, вылез под углом на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!
31'
Сергачёв подключился к атаке! Убежал по правому флангу и бросил с острого угла — Кемпер забрал шайбу.
29'
Пэт Марун
Марун и Мэнсон получили по две минуты за стычку.
29'
Джош Мэнсон
Мэнсон у борта грубо встретил Перри, и тут же Марун налетел на защитника «Эвеланш».
28'
4:2
Стивен Стэмкос
ГОЛ! Кучеров поборолся у лицевого борта и прострелил на пятак, Стэмкос ловко развернулся и послал шайбу под перекладину!
27'
Макар получил пас на синей линии и зарядил низом! Шайба после рикошета отскочила в сторону.
25'
3:2
Габриэль Ландеског
ГОЛ! Макар от синей линии сделал перевод на левый край, Ландеског принял шайбу и нанёс резкий бросок в ближнюю девятку! Василевский не успел среагировать.
25'
Росс Колтон
Удаление у «Тампа-Бэй». Колтон прихватил клюшкой Лехконена и получил малый штраф.
24'
Момент у «Колорадо»! Рантанен прорвался по флангу и бросил низом — Василевский среагировал. Комфер пытался добить с острого угла, но Андрей растянулся в шпагате и спас команду!
23'
Красиво через пас разыграли «молнии», Чернак зарядил в верхний угол — Кемпер забрал шайбу в ловушку.
22'
3:1
Ник Пол
ГОЛ! Мэнсон грубо ошибся в своей зоне, сделав пас на Колтона. Росс ушёл к лицевому борту и прострелил на Пола, который с пятака расстрелял ворота Кемпера!
22'
Кучеров прокатился за воротами и попытался затолкать шайбу в нижний угол! Кемпер переместился и всё перекрыл щитками.
21'
Стартовал второй период!
20'
Перерыв! 2:1 в пользу «Тампа-Бэй» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период — было много бросков. «Эвеланш» вышли вперёд после шайбы Ландескога, но затем «молнии» собрались и ответили двумя голами подряд — отличились Чирелли и Палат.
20'
Хагель бросился под бросок Тэйвза с левого края! Шайба после рикошета пролетела над перекладиной.
19'
«Эвеланш» заперли соперника в зоне. Эрик Джонсон дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
18'
Комфер получил пас в чужой зоне, качнул защитника и резко бросил в ближний угол — Василевский намертво забрал шайбу.
17'
По броскам в створ равенство — 12:12.
16'
Колтон совершил силовой проход по флангу и прострелил на пятак! Шайба после рикошета приползла к Кемперу.
15'
1:2
Ондржей Палат
ГОЛ! «Молнии» после перехвата провели контратаку. Палат ворвался в зону по правому флангу и оставил шайбу Стэмкосу, который прострелил в центр, а Ондржей с близкого расстояния пробил Кемпера!
14'
1:1
Энтони Чирелли
ГОЛ! «Лайтнинг» организовали быструю атаку. Чирелли совершил проход по флангу, получил обратный пас от Маруна, вылез на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!
13'
Не удалось хозяевам реализовать большинство. Вернулся на лёд Ньюхук.
12'
Кучеров с фланга сместился к центру и резко бросил по воротам! Кемпер уверенно отразил шайбу.
11'
Кучеров получил пас на правом фланге и бросил с острого угла! Шайба заметалась на пятаке, но гости отбились.
11'
Алекс Ньюхук
Удаление у «Колорадо». Ньюхук в борьбе у борта прихватил руками Белльмара.
10'
Хедман подключился к атаке и зарядил от синей линии! Шайба пролетела мимо створа.
9'
0:1
Габриэль Ландеског
ГОЛ! Гости сразу расположились в зоне, Рантанен с правого края бросил по воротам — Ландеског поборолся на пятаке и добил шайбу в сетку!
8'
Комфер вернулся на лёд. «Эвеланш» проведут 1.20 в большинстве.
8'
Ондржей Палат
Удаление у «Лайтнинг». Палат высоко задрал клюшку и ударил Эрика Джонсона по лицу.
7'
«Молнии» расположились в зоне, Палат с правого края зарядил под перекладину — Кемпер парировал шайбу, но хозяевам не удалось добить с пятака.
6'
Джей Ти Комфер
Удаление у «Колорадо». Комфер в борьбе перед воротами нарушил правила против Стэмкоса.
5'
Не засчитали гол «Колорадо»! Маккиннон прорвался по флангу и сделал пас в центр, а Ничушкин подстроился и послал шайбу в дальний верхний угол! Джон Купер взял запрос и оказался прав — офсайд бы у «Эвеланш».
4'
Опасно! Гости выиграли вбрасывание, Макар набросил от синей линии, Комфер с пятака пытался добить в нижний угол — Василевский в шпагате отразил шайбу!
4'
Лехконен прорвался по центру, вошёл в зону и резко бросил! Шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
3'
Киллорн поборолся у борта и прострелил на пятак! Кемпер справился с броском Колтона, а затем среагировал на добивание Пола.
2'
Ландеског прорвался по флангу и прострелил в центр, но Ничушкину помешали вылезти на пятак.
2'
Хозяева провели быструю атаку левым флангом. Кемпер уверенно справился с броском Кучерова в ближний угол.
1'
Матч начался! «Эвеланш» выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Андрей Василевский — Дарси Кемпер.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии Кубка Стэнли: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Колорадо».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2
Бостон Брюинз
4
3
24
20
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
3
4
24
23
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
Питтсбург Пингвинз
4
3
28
29
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
4
2
20
19
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз5 : 1
Миннесота Уайлд
2
4
16
22
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
4
3
27
17
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 1
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
Даллас Старз
4
3
15
14
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0
Флорида Пантерз
0
4
3
13
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
3
4
13
20
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТ
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз2 : 5
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз3 : 6
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз2 : 3
Колорадо Эвеланш
4
2
22
18
SFW2
| Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз9 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 1
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
1
4
20
25
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
| Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
2
4
14
16
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
| Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш8 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 4
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз5 : 6 ОТ
Колорадо Эвеланш
4
0
22
13
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
| Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг21.06
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг23.06
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш25.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг27.06
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
2
0
11
3