Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 21 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

33' Кольяно приложился от синей линии — шайба от борта отскочила на пятак, но Василевский уверенно накрыл её.

32' Павел Францоуз Замена вратаря у «Колорадо». Францоуз вошёл в игру вместо Кемпера.

32' 5:2 Пэт Марун ГОЛ! Хедман из своей зоны сделал длинный пас вперёд, Марун сыграл в стенку с Кучеровым, вылез под углом на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!

31' Сергачёв подключился к атаке! Убежал по правому флангу и бросил с острого угла — Кемпер забрал шайбу.

29' Пэт Марун Марун и Мэнсон получили по две минуты за стычку.

29' Джош Мэнсон Мэнсон у борта грубо встретил Перри, и тут же Марун налетел на защитника «Эвеланш».

28' 4:2 Стивен Стэмкос ГОЛ! Кучеров поборолся у лицевого борта и прострелил на пятак, Стэмкос ловко развернулся и послал шайбу под перекладину!

27' Макар получил пас на синей линии и зарядил низом! Шайба после рикошета отскочила в сторону.

25' 3:2 Габриэль Ландеског ГОЛ! Макар от синей линии сделал перевод на левый край, Ландеског принял шайбу и нанёс резкий бросок в ближнюю девятку! Василевский не успел среагировать.

25' Росс Колтон Удаление у «Тампа-Бэй». Колтон прихватил клюшкой Лехконена и получил малый штраф.

24' Момент у «Колорадо»! Рантанен прорвался по флангу и бросил низом — Василевский среагировал. Комфер пытался добить с острого угла, но Андрей растянулся в шпагате и спас команду!

23' Красиво через пас разыграли «молнии», Чернак зарядил в верхний угол — Кемпер забрал шайбу в ловушку.

22' 3:1 Ник Пол ГОЛ! Мэнсон грубо ошибся в своей зоне, сделав пас на Колтона. Росс ушёл к лицевому борту и прострелил на Пола, который с пятака расстрелял ворота Кемпера!

22' Кучеров прокатился за воротами и попытался затолкать шайбу в нижний угол! Кемпер переместился и всё перекрыл щитками.

21' Стартовал второй период!

20' Перерыв! 2:1 в пользу «Тампа-Бэй» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период — было много бросков. «Эвеланш» вышли вперёд после шайбы Ландескога, но затем «молнии» собрались и ответили двумя голами подряд — отличились Чирелли и Палат.

20' Хагель бросился под бросок Тэйвза с левого края! Шайба после рикошета пролетела над перекладиной.

19' «Эвеланш» заперли соперника в зоне. Эрик Джонсон дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.

18' Комфер получил пас в чужой зоне, качнул защитника и резко бросил в ближний угол — Василевский намертво забрал шайбу.

17' По броскам в створ равенство — 12:12.

16' Колтон совершил силовой проход по флангу и прострелил на пятак! Шайба после рикошета приползла к Кемперу.

15' 1:2 Ондржей Палат ГОЛ! «Молнии» после перехвата провели контратаку. Палат ворвался в зону по правому флангу и оставил шайбу Стэмкосу, который прострелил в центр, а Ондржей с близкого расстояния пробил Кемпера!

14' 1:1 Энтони Чирелли ГОЛ! «Лайтнинг» организовали быструю атаку. Чирелли совершил проход по флангу, получил обратный пас от Маруна, вылез на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!

13' Не удалось хозяевам реализовать большинство. Вернулся на лёд Ньюхук.

12' Кучеров с фланга сместился к центру и резко бросил по воротам! Кемпер уверенно отразил шайбу.

11' Кучеров получил пас на правом фланге и бросил с острого угла! Шайба заметалась на пятаке, но гости отбились.

11' Алекс Ньюхук Удаление у «Колорадо». Ньюхук в борьбе у борта прихватил руками Белльмара.

10' Хедман подключился к атаке и зарядил от синей линии! Шайба пролетела мимо створа.

9' 0:1 Габриэль Ландеског ГОЛ! Гости сразу расположились в зоне, Рантанен с правого края бросил по воротам — Ландеског поборолся на пятаке и добил шайбу в сетку!

8' Комфер вернулся на лёд. «Эвеланш» проведут 1.20 в большинстве.

8' Ондржей Палат Удаление у «Лайтнинг». Палат высоко задрал клюшку и ударил Эрика Джонсона по лицу.

7' «Молнии» расположились в зоне, Палат с правого края зарядил под перекладину — Кемпер парировал шайбу, но хозяевам не удалось добить с пятака.

6' Джей Ти Комфер Удаление у «Колорадо». Комфер в борьбе перед воротами нарушил правила против Стэмкоса.

5' Не засчитали гол «Колорадо»! Маккиннон прорвался по флангу и сделал пас в центр, а Ничушкин подстроился и послал шайбу в дальний верхний угол! Джон Купер взял запрос и оказался прав — офсайд бы у «Эвеланш».

4' Опасно! Гости выиграли вбрасывание, Макар набросил от синей линии, Комфер с пятака пытался добить в нижний угол — Василевский в шпагате отразил шайбу!

4' Лехконен прорвался по центру, вошёл в зону и резко бросил! Шайба после рикошета улетела за пределы площадки.

3' Киллорн поборолся у борта и прострелил на пятак! Кемпер справился с броском Колтона, а затем среагировал на добивание Пола.

2' Ландеског прорвался по флангу и прострелил в центр, но Ничушкину помешали вылезти на пятак.

2' Хозяева провели быструю атаку левым флангом. Кемпер уверенно справился с броском Кучерова в ближний угол.

1' Матч начался! «Эвеланш» выиграли стартовое вбрасывание.

0' Стартовые вратари: Андрей Василевский — Дарси Кемпер.