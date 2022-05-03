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Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
21 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 3-й матч
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
2-й период
5 : 2
Колорадо Эвеланш

  • 13:03
    1:1
    Энтони Чирелли
  • 14:54
    2:1
    Ондржей Палат
  • 21:26
    3:1
    Ник Пол
  • 27:52
    4:2
    Стивен Стэмкос
  • 31:15
    5:2
    Пэт Марун
0'
20'
40'
60'
  • 08:19
    0:1
    Габриэль Ландеског
  • 24:43
    3:2
    Габриэль Ландеског
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Колорадо Эвеланш
Денвер
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
27СШАзщРайан Макдона
44ЧехиязщЯн Рутта
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпНик Пол
16КанаданпРайли Нэш
38КанаданпБрэндон Хагель
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
3СШАзщДжек Джонсон
4КанадазщБоуэн Байрэм
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
42КанадазщДжош Мэнсон
11КанаданпЭндрю Кольяно
13РоссиянпВалерий Ничушкин
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
43КанаданпДаррен Хельм
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
78ГерманиянпНико Штурм
92ШвециянпГабриэль Ландеског
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
96ФинляндиянпМикко Рантанен
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
19.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Колорадо Эвеланш7 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
16.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 БКолорадо Эвеланш
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 6Колорадо Эвеланш
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 1Колорадо Эвеланш
25.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Колорадо Эвеланш
Текстовая трансляция
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33'
Кольяно приложился от синей линии — шайба от борта отскочила на пятак, но Василевский уверенно накрыл её.
32'
Павел Францоуз
Замена вратаря у «Колорадо». Францоуз вошёл в игру вместо Кемпера.
32'
5:2
Пэт Марун
ГОЛ! Хедман из своей зоны сделал длинный пас вперёд, Марун сыграл в стенку с Кучеровым, вылез под углом на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!
31'
Сергачёв подключился к атаке! Убежал по правому флангу и бросил с острого угла — Кемпер забрал шайбу.
29'
Пэт Марун
Марун и Мэнсон получили по две минуты за стычку.
29'
Джош Мэнсон
Мэнсон у борта грубо встретил Перри, и тут же Марун налетел на защитника «Эвеланш».
28'
4:2
Стивен Стэмкос
ГОЛ! Кучеров поборолся у лицевого борта и прострелил на пятак, Стэмкос ловко развернулся и послал шайбу под перекладину!
27'
Макар получил пас на синей линии и зарядил низом! Шайба после рикошета отскочила в сторону.
25'
3:2
Габриэль Ландеског
ГОЛ! Макар от синей линии сделал перевод на левый край, Ландеског принял шайбу и нанёс резкий бросок в ближнюю девятку! Василевский не успел среагировать.
25'
Росс Колтон
Удаление у «Тампа-Бэй». Колтон прихватил клюшкой Лехконена и получил малый штраф.
24'
Момент у «Колорадо»! Рантанен прорвался по флангу и бросил низом — Василевский среагировал. Комфер пытался добить с острого угла, но Андрей растянулся в шпагате и спас команду!
23'
Красиво через пас разыграли «молнии», Чернак зарядил в верхний угол — Кемпер забрал шайбу в ловушку.
22'
3:1
Ник Пол
ГОЛ! Мэнсон грубо ошибся в своей зоне, сделав пас на Колтона. Росс ушёл к лицевому борту и прострелил на Пола, который с пятака расстрелял ворота Кемпера!
22'
Кучеров прокатился за воротами и попытался затолкать шайбу в нижний угол! Кемпер переместился и всё перекрыл щитками.
21'
Стартовал второй период!
20'
Перерыв! 2:1 в пользу «Тампа-Бэй» после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период — было много бросков. «Эвеланш» вышли вперёд после шайбы Ландескога, но затем «молнии» собрались и ответили двумя голами подряд — отличились Чирелли и Палат.
20'
Хагель бросился под бросок Тэйвза с левого края! Шайба после рикошета пролетела над перекладиной.
19'
«Эвеланш» заперли соперника в зоне. Эрик Джонсон дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
18'
Комфер получил пас в чужой зоне, качнул защитника и резко бросил в ближний угол — Василевский намертво забрал шайбу.
17'
По броскам в створ равенство — 12:12.
16'
Колтон совершил силовой проход по флангу и прострелил на пятак! Шайба после рикошета приползла к Кемперу.
15'
1:2
Ондржей Палат
ГОЛ! «Молнии» после перехвата провели контратаку. Палат ворвался в зону по правому флангу и оставил шайбу Стэмкосу, который прострелил в центр, а Ондржей с близкого расстояния пробил Кемпера!
14'
1:1
Энтони Чирелли
ГОЛ! «Лайтнинг» организовали быструю атаку. Чирелли совершил проход по флангу, получил обратный пас от Маруна, вылез на ворота и переиграл Кемпера в ближнем бою!
13'
Не удалось хозяевам реализовать большинство. Вернулся на лёд Ньюхук.
12'
Кучеров с фланга сместился к центру и резко бросил по воротам! Кемпер уверенно отразил шайбу.
11'
Кучеров получил пас на правом фланге и бросил с острого угла! Шайба заметалась на пятаке, но гости отбились.
11'
Алекс Ньюхук
Удаление у «Колорадо». Ньюхук в борьбе у борта прихватил руками Белльмара.
10'
Хедман подключился к атаке и зарядил от синей линии! Шайба пролетела мимо створа.
9'
0:1
Габриэль Ландеског
ГОЛ! Гости сразу расположились в зоне, Рантанен с правого края бросил по воротам — Ландеског поборолся на пятаке и добил шайбу в сетку!
8'
Комфер вернулся на лёд. «Эвеланш» проведут 1.20 в большинстве.
8'
Ондржей Палат
Удаление у «Лайтнинг». Палат высоко задрал клюшку и ударил Эрика Джонсона по лицу.
7'
«Молнии» расположились в зоне, Палат с правого края зарядил под перекладину — Кемпер парировал шайбу, но хозяевам не удалось добить с пятака.
6'
Джей Ти Комфер
Удаление у «Колорадо». Комфер в борьбе перед воротами нарушил правила против Стэмкоса.
5'
Не засчитали гол «Колорадо»! Маккиннон прорвался по флангу и сделал пас в центр, а Ничушкин подстроился и послал шайбу в дальний верхний угол! Джон Купер взял запрос и оказался прав — офсайд бы у «Эвеланш».
4'
Опасно! Гости выиграли вбрасывание, Макар набросил от синей линии, Комфер с пятака пытался добить в нижний угол — Василевский в шпагате отразил шайбу!
4'
Лехконен прорвался по центру, вошёл в зону и резко бросил! Шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
3'
Киллорн поборолся у борта и прострелил на пятак! Кемпер справился с броском Колтона, а затем среагировал на добивание Пола.
2'
Ландеског прорвался по флангу и прострелил в центр, но Ничушкину помешали вылезти на пятак.
2'
Хозяева провели быструю атаку левым флангом. Кемпер уверенно справился с броском Кучерова в ближний угол.
1'
Матч начался! «Эвеланш» выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Андрей Василевский — Дарси Кемпер.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии Кубка Стэнли: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Колорадо».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
5 : 2
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
4 : 2
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
3 : 2
4
3
24
20
QFE4
 Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
5 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
4 : 3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
1 : 2
3
4
24
23
QFE3
 Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
3 : 4 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
7 : 4
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
4 : 3 ОТ
4
3
28
29
QFE1
 Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
2 : 4
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
4
2
20
19
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW3
 Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
5 : 1
2
4
16
22
QFW4
 Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 8
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
2 : 0
4
3
27
17
QFW1
 Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
7 : 2
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
3 : 7
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
3 : 5
4
0
21
9
QFW2
 Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Даллас Старз
1 : 0
Калгари Флэймз
Даллас Старз
0 : 2
Даллас Старз
Калгари Флэймз
4 : 2
Даллас Старз
Калгари Флэймз
1 : 4
Калгари Флэймз
Даллас Старз
3 : 1
Даллас Старз
Калгари Флэймз
4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз
3 : 2 ОТ
4
3
15
14
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
1 : 4
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
2 : 0
0
4
3
13
SFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
2 : 1 ОТ
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
2 : 6
3
4
13
20
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
4 : 5 ОТ
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
2 : 3
4
2
22
18
SFW2
 Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
9 : 6
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
5 : 3
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5 ОТ
1
4
20
25
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
2 : 1
2
4
14
16
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
8 : 6
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
5 : 6 ОТ
4
0
22
13
Кубок Стэнли
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F
 Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 : 3 ОТ
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
21.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
23.06
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
25.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
27.06
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
29.06
2
0
11
3

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