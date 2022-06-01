Лида - Арсенал Дз 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Лида, Беларусь), вместимость: 2965
23 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лида - Арсенал Дз, которое состоится 23 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Юность (Лида, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лида
Лида
Арсенал Дз
Дзержинск
Главные тренеры
|Виталий Александрович Рашкевич
|Павел Васильевич Кирильчик
История личных встреч
|09.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 26
|0 : 1
|25.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 15
|1 : 1
|05.05.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 4
|1 : 1
|01.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|Тур 24
|1 : 2
|05.07.2020
|Беларусь - Первая лига
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|1 : 3
A02
| Макслайн
Витебск
|2 : 3 ДВ
A03
| Осиповичи
Неман
|1 : 3
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|1 : 2
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|22.06
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|22.06
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|22.06
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|22.06
A08
| Крумкачы
Ислочь
|22.06
A09
| Орша
Гомель
|22.06
A10
| Островец
Шахтёр С
|22.06
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|22.06
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|22.06
A14
| Газовик
Днепр М
|23.06
A15
| Лида
Арсенал Дз
|23.06
A13
| Нафтан
Минск
|23.06