Нафтан - Минск 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
23 Июня 2022 года в 18:30 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Минск, которое состоится 23 Июня 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Минск
Минск
Главные тренеры
|Вячеслав Леонидович Геращенко
|Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
|15.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|2 : 2
|27.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|0 : 1
|05.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|4 : 0
|19.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|1 : 1
|11.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1
|11.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
|06.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 4
|27.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|1 : 3
A02
| Макслайн
Витебск
|2 : 3 ДВ
A03
| Осиповичи
Неман
|1 : 3
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|1 : 2
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|22.06
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|22.06
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|22.06
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|22.06
A08
| Крумкачы
Ислочь
|22.06
A09
| Орша
Гомель
|22.06
A10
| Островец
Шахтёр С
|22.06
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|22.06
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|22.06
A14
| Газовик
Днепр М
|23.06
A15
| Лида
Арсенал Дз
|23.06
A13
| Нафтан
Минск
|23.06