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Румыния U19 - Словакия U19 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
24 Июня 2022 года в 18:30 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Группа A
Румыния U19
Словакия U19

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U19 - Словакия U19, которое состоится 24 Июня 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Группа A, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Румыния U19
      Словакия U19
      Главные тренеры
      Румыния Адриан Вэсый
      Словакия Альберт Руснак
      Турнирная таблица
      Плей-офф ЧМ
      Метка
      A3
      B3
      		28.06
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 A1
      B2
      		28.06
      SF2
      		 B1
      A2
      		28.06
      Финал
      Метка
      F1
      		 SF1
      SF2
      		01.07

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