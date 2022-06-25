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Сочи - Зенит 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 2000
25 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок Матч Премьер
Сочи
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 25 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Матч Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Сочи0 : 0Зенит
      03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит1 : 2Сочи
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Сочи1 : 2Зенит
      17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Зенит3 : 1Сочи
      08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Зенит2 : 1Сочи
      21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Сочи0 : 2Зенит
      21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Сочи3 : 2 ДВЗенит
      13.07.2010 Кубок России 1/16 финала Сочи1 : 3Зенит
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1101-1266,7
      2 Пари Нижний Новгород1011-1133,3
      3 Сочи0000-000,0
      4 ЦСКА0000-000,0

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