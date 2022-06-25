Сочи - Зенит 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 2000
25 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок Матч Премьер
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 25 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Матч Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 2
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|13.07.2010
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|1-1
|2
|66,7
|2
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|1-1
|1
|33,3
|3
|Сочи
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0