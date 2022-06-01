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Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 25 Июня прямая трансляция

Стадион: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
25 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити, которое состоится 25 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Главные тренеры
      СШАБриан Шметцер
      СШАПитер Джозеф Вермес
      История личных встреч
      23.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 2Спортинг Канзас-Сити
      27.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 2Сиэтл Саундерс
      26.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 3Спортинг Канзас-Сити
      05.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 3Спортинг Канзас-Сити
      27.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити3 : 2Сиэтл Саундерс
      01.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 1Спортинг Канзас-Сити
      15.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити2 : 2Сиэтл Саундерс
      12.08.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 0Спортинг Канзас-Сити
      18.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити3 : 0Сиэтл Саундерс
      28.10.2016 MLS - Высшая лига футбола Предварительный раунд Сиэтл Саундерс1 : 0Спортинг Канзас-Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Нью-Йорк Сити14 27
      4 Остин15 27
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити16 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      12 Нэшвилл16 23
      13 Сиэтл Саундерс14 20
      14 Шарлотт16 20
      15 Цинциннати15 20
      16 Ванкувер Уайткэпс16 20
      17 Атланта Юнайтед14 19
      18 Колорадо Рэпидз15 19
      19 Хьюстон Динамо15 18
      20 Миннесота Юнайтед15 18
      21 Интер Майами15 18
      22 Коламбус Крю14 17
      23 Спортинг Канзас-Сити17 16
      24 Портленд Тимберс16 16
      25 Торонто15 15
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед14 14
      28 Чикаго Файр15 14

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