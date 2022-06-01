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Цинциннати - Орландо Сити 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
25 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Цинциннати
Орландо Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Орландо Сити, которое состоится 25 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Цинциннати
      Цинциннати
      Орландо Сити
      Орландо
      Главные тренеры
      СШАПэт Нунан
      КолумбияОскар Пареха
      История личных встреч
      13.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 2Цинциннати
      17.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати0 : 1Орландо Сити
      08.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати1 : 1Орландо Сити
      02.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити3 : 0Цинциннати
      30.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Цинциннати1 : 1Орландо Сити
      19.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити5 : 1Цинциннати
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Нью-Йорк Сити14 27
      4 Остин15 27
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити16 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      12 Нэшвилл16 23
      13 Сиэтл Саундерс14 20
      14 Шарлотт16 20
      15 Цинциннати15 20
      16 Ванкувер Уайткэпс16 20
      17 Атланта Юнайтед14 19
      18 Колорадо Рэпидз15 19
      19 Хьюстон Динамо15 18
      20 Миннесота Юнайтед15 18
      21 Интер Майами15 18
      22 Коламбус Крю14 17
      23 Спортинг Канзас-Сити17 16
      24 Портленд Тимберс16 16
      25 Торонто15 15
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед14 14
      28 Чикаго Файр15 14

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