Цинциннати - Орландо Сити 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
25 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Орландо Сити, которое состоится 25 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Цинциннати
Цинциннати
Орландо Сити
Орландо
Главные тренеры
|Пэт Нунан
|Оскар Пареха
История личных встреч
|13.03.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|17.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|08.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|02.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|30.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|19.05.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|15
|30
|2
|Реал Солт-Лейк
|16
|28
|3
|Нью-Йорк Сити
|14
|27
|4
|Остин
|15
|27
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|26
|6
|Филадельфия Юнион
|15
|26
|7
|Даллас
|15
|25
|8
|Орландо Сити
|16
|25
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|24
|10
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|23
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|23
|12
|Нэшвилл
|16
|23
|13
|Сиэтл Саундерс
|14
|20
|14
|Шарлотт
|16
|20
|15
|Цинциннати
|15
|20
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|20
|17
|Атланта Юнайтед
|14
|19
|18
|Колорадо Рэпидз
|15
|19
|19
|Хьюстон Динамо
|15
|18
|20
|Миннесота Юнайтед
|15
|18
|21
|Интер Майами
|15
|18
|22
|Коламбус Крю
|14
|17
|23
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|16
|24
|Портленд Тимберс
|16
|16
|25
|Торонто
|15
|15
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|27
|Ди-Си Юнайтед
|14
|14
|28
|Чикаго Файр
|15
|14