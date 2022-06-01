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Росарио Сентраль - Химнасия и Эсгрима 25 Июня прямая трансляция

25 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур
Росарио Сентраль
Химнасия и Эсгрима

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Химнасия и Эсгрима, которое состоится 25 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Химнасия и Эсгрима
      Ла-Плата
      Главные тренеры
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      АргентинаНестор Горосито
      История личных встреч
      30.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 3 Химнасия и Эсгрима1 : 0Росарио Сентраль
      16.02.2020 Аргентина - Примера Тур 20 Росарио Сентраль1 : 0Химнасия и Эсгрима
      23.09.2018 Аргентина - Примера Тур 6 Химнасия и Эсгрима1 : 1Росарио Сентраль
      30.01.2018 Аргентина - Примера Тур 13 Химнасия и Эсгрима2 : 1Росарио Сентраль
      23.04.2017 Аргентина - Примера Тур 21 Росарио Сентраль2 : 1Химнасия и Эсгрима
      02.05.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 13 Росарио Сентраль0 : 1Химнасия и Эсгрима
      27.09.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 26 Росарио Сентраль4 : 0Химнасия и Эсгрима
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз4 10
      2 Бока Хуниорс4 9
      3 Химнасия и Эсгрима4 8
      4 Платенсе4 8
      5 Индепендьенте4 7
      6 Эстудиантес4 7
      7 Банфилд4 7
      8 Сан-Лоренсо4 6
      9 Годой-Крус4 6
      10 Атлетико Тукуман4 6
      11 Расинг А4 6
      12 Атлетико Сармьенто4 6
      13 Аргентинос Хуниорс4 6
      14 Ривер Плейт4 5
      15 Колон4 5
      16 Уракан4 5
      17 Ланус4 5
      18 Тальерес4 4
      19 Велес Сарсфилд4 4
      20 Тигре4 4
      21 Сентраль Кордова4 4
      22 Патронато4 4
      23 Росарио Сентраль4 4
      24 Унион4 4
      25 Арсенал Саранди4 3
      26 Дефенса и Хустисия4 3
      27 Барракас Сентраль4 2
      28 Альдосиви4 1

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