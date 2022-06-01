Росарио Сентраль - Химнасия и Эсгрима 25 Июня прямая трансляция
25 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Химнасия и Эсгрима, которое состоится 25 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Росарио Сентраль
Росарио
Химнасия и Эсгрима
Ла-Плата
Главные тренеры
|Леандро Даниэль Сомоса
|Нестор Горосито
История личных встреч
|30.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 3
|1 : 0
|16.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 20
|1 : 0
|23.09.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|30.01.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|23.04.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|02.05.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 13
|0 : 1
|27.09.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 26
|4 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|10
|2
|Бока Хуниорс
|4
|9
|3
|Химнасия и Эсгрима
|4
|8
|4
|Платенсе
|4
|8
|5
|Индепендьенте
|4
|7
|6
|Эстудиантес
|4
|7
|7
|Банфилд
|4
|7
|8
|Сан-Лоренсо
|4
|6
|9
|Годой-Крус
|4
|6
|10
|Атлетико Тукуман
|4
|6
|11
|Расинг А
|4
|6
|12
|Атлетико Сармьенто
|4
|6
|13
|Аргентинос Хуниорс
|4
|6
|14
|Ривер Плейт
|4
|5
|15
|Колон
|4
|5
|16
|Уракан
|4
|5
|17
|Ланус
|4
|5
|18
|Тальерес
|4
|4
|19
|Велес Сарсфилд
|4
|4
|20
|Тигре
|4
|4
|21
|Сентраль Кордова
|4
|4
|22
|Патронато
|4
|4
|23
|Росарио Сентраль
|4
|4
|24
|Унион
|4
|4
|25
|Арсенал Саранди
|4
|3
|26
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|27
|Барракас Сентраль
|4
|2
|28
|Альдосиви
|4
|1