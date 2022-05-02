Ислочь - Гомель 25 Июня прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
25 Июня 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Гомель, которое состоится 25 Июня 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Гомель
Гомель
Главные тренеры
|Артём Александрович Радьков
|Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 2
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|2 : 0
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|2 : 2
|27.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|3 : 1
|01.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|0 : 1
|12.08.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|27.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|1 : 2
|18.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|0 : 1
|23.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|11
|8
|1
|2
|24-8
|25
|75,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|10
|7
|2
|1
|19-5
|23
|76,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|11
|6
|4
|1
|16-10
|22
|66,7
|4
|Шахтёр С
|11
|6
|3
|2
|14-6
|21
|63,6
|5
|Минск
|11
|6
|1
|4
|16-14
|19
|57,6
|6
|Ислочь
|11
|5
|3
|3
|17-14
|18
|54,5
|7
|Неман
|11
|4
|5
|2
|17-14
|17
|51,5
|8
|Славия-Мозырь
|11
|5
|2
|4
|18-17
|17
|51,5
|9
|Слуцк
|10
|3
|6
|1
|14-12
|15
|50,0
|10
|Гомель
|10
|4
|2
|4
|13-13
|14
|46,7
|11
|Белшина
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|33,3
|12
|Торпедо-БелАЗ
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|36,7
|13
|Витебск
|11
|1
|4
|6
|9-18
|7
|21,2
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|11
|1
|2
|8
|9-23
|5
|15,2
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|11
|0
|4
|7
|5-16
|4
|12,1
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|11
|0
|4
|7
|7-19
|4
|12,1