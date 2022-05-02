17:12 ()
Свернуть список

Слуцк - Витебск 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
25 Июня 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Слуцк
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Витебск, которое состоится 25 Июня 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      20.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк1 : 2Витебск
      16.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Витебск0 : 0Слуцк
      24.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Витебск2 : 0Слуцк
      11.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк1 : 1Витебск
      31.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк3 : 0Витебск
      26.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Витебск2 : 2Слуцк
      06.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк0 : 2Витебск
      29.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Витебск2 : 0Слуцк
      18.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Слуцк2 : 3Витебск
      23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 ДВСлуцк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1072119-52376,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1164116-102266,7
      4 Шахтёр С1163214-62163,6
      5 Минск1161416-141957,6
      6 Ислочь1153317-141854,5
      7 Неман1145217-141751,5
      8 Славия-Мозырь1152418-171751,5
      9 Слуцк1036114-121550,0
      10 Гомель1042413-131446,7
      11 Белшина1125412-161133,3
      12 Торпедо-БелАЗ1032510-151136,7
      13 Витебск111469-18721,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М111289-23515,2
      15
      Зона вылета
      		Арсенал110475-16412,1
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест110477-19412,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close