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Неман - БАТЭ 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
25 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Неман
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 25 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Неман
      Гродно
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
      История личных встреч
      27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Неман
      06.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Неман2 : 1БАТЭ
      22.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Неман0 : 2БАТЭ
      12.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 БАТЭ3 : 0Неман
      23.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Неман0 : 2БАТЭ
      03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 БАТЭ3 : 1Неман
      28.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ1 : 0Неман
      17.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Неман0 : 1БАТЭ
      04.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 27 БАТЭ1 : 0Неман
      17.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Неман2 : 3БАТЭ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1072119-52376,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1164116-102266,7
      4 Шахтёр С1163214-62163,6
      5 Минск1161416-141957,6
      6 Ислочь1153317-141854,5
      7 Неман1145217-141751,5
      8 Славия-Мозырь1152418-171751,5
      9 Слуцк1036114-121550,0
      10 Гомель1042413-131446,7
      11 Белшина1125412-161133,3
      12 Торпедо-БелАЗ1032510-151136,7
      13 Витебск111469-18721,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М111289-23515,2
      15
      Зона вылета
      		Арсенал110475-16412,1
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест110477-19412,1

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