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Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
25 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Шахтёр С
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 25 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      История личных встреч
      17.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Шахтёр С3 : 1Торпедо-БелАЗ
      29.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      05.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Торпедо-БелАЗ1 : 4Шахтёр С
      19.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
      14.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С2 : 0Торпедо-БелАЗ
      09.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      05.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Шахтёр С3 : 0Торпедо-БелАЗ
      22.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      28.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Торпедо-БелАЗ1 : 0Шахтёр С
      13.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Шахтёр С1 : 0Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1072119-52376,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1164116-102266,7
      4 Шахтёр С1163214-62163,6
      5 Минск1161416-141957,6
      6 Ислочь1153317-141854,5
      7 Неман1145217-141751,5
      8 Славия-Мозырь1152418-171751,5
      9 Слуцк1036114-121550,0
      10 Гомель1042413-131446,7
      11 Белшина1125412-161133,3
      12 Торпедо-БелАЗ1032510-151136,7
      13 Витебск111469-18721,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М111289-23515,2
      15
      Зона вылета
      		Арсенал110475-16412,1
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест110477-19412,1

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