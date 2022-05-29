17:13 ()
Свернуть список

Интернасьонал - Коритиба 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849
25 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
Интернасьонал
Коритиба

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Коритиба, которое состоится 25 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интернасьонал
      Порту-Алегри
      Коритиба
      Куритиба
      Главные тренеры
      БразилияМано Менезес
      ПарагвайГуставо Мориниго
      История личных встреч
      08.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 20 Интернасьонал2 : 2Коритиба
      09.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 1 Коритиба0 : 1Интернасьонал
      07.10.2016 Бразилия - Серия А Тур 29 Интернасьонал1 : 0Коритиба
      24.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 10 Коритиба1 : 1Интернасьонал
      13.09.2015 Бразилия - Серия А Тур 25 Коритиба0 : 1Интернасьонал
      07.06.2015 Бразилия - Серия А Тур 6 Интернасьонал2 : 0Коритиба
      29.09.2014 Бразилия - Серия А Тур 25 Интернасьонал4 : 2Коритиба
      22.05.2014 Бразилия - Серия А Тур 6 Коритиба1 : 1Интернасьонал
      25.11.2013 Бразилия - Серия А Тур 36 Интернасьонал0 : 0Коритиба
      01.09.2013 Бразилия - Серия А Тур 17 Коритиба0 : 0Интернасьонал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1384125-82871,8
      2 Коринтианс1374217-102564,1
      3 Атлетико Паранаэнсе1363413-132153,8
      4 Атлетико Минейро1356219-142153,8
      5 Интернасьонал1356218-142153,8
      6 Флуминенсе1353515-141846,2
      7 Ботафого1353516-181846,2
      8 Сантос1346318-131846,2
      9 Сан-Паулу1346318-151846,2
      10 Ред Булл Брагантино1346318-151846,2
      11 Аваи1352615-191743,6
      12 Атлетико Гояниенсе1344515-181641,0
      13 Сеара1337313-131641,0
      14 Фламенго1343613-151538,5
      15 Коритиба1343616-191538,5
      16 Америка Минейро1343611-141538,5
      17
      Зона вылета
      		Гояс1335513-171435,9
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1324710-161025,6
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1324712-241025,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close