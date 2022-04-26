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Аксу - Шахтёр Крг 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный (Павлодар, Казахстан), вместимость: 11800
25 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
Аксу
Шахтёр Крг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Шахтёр Крг, которое состоится 25 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Павлодар, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аксу
      Павлодар
      Шахтёр Крг
      Караганда
      Главные тренеры
      УкраинаРуслан Владимирович Костышин
      РоссияКонстантин Владиленович Емельянов (и.о.)
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1373328-122461,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Каспий1371515-132256,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Тараз1363417-122153,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1363420-162153,8
      5 Актобе1262413-142055,6
      6 Атырау1354416-141948,7
      7 Кайрат1354412-161948,7
      8 Ордабасы1252517-141747,2
      9 Шахтёр Крг1251617-161644,4
      10 Кызыл-Жар1336414-161538,5
      11 Аксу1141610-151339,4
      12 Туран112637-101236,4
      13
      Зона вылета
      		Акжайык123365-111233,3
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1323810-22923,1

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