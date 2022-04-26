Аксу - Шахтёр Крг 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный (Павлодар, Казахстан), вместимость: 11800
25 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Шахтёр Крг, которое состоится 25 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Павлодар, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Шахтёр Крг
Караганда
Главные тренеры
|Руслан Владимирович Костышин
|Константин Владиленович Емельянов (и.о.)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|61,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|56,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|53,8
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|53,8
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|55,6
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|48,7
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|48,7
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|47,2
|9
|Шахтёр Крг
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|44,4
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|38,5
|11
|Аксу
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|39,4
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|36,4
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|33,3
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
|23,1