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Торонто - Атланта Юнайтед 26 Июня прямая трансляция

Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
26 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Торонто
Атланта Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Атланта Юнайтед, которое состоится 26 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто
      Торонто
      Атланта Юнайтед
      Атланта
      Главные тренеры
      СШАБоб Брэдли
      МексикаГонсало Пинеда
      История личных встреч
      31.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 1Торонто
      17.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто0 : 2Атланта Юнайтед
      19.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 0Торонто
      19.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 0Атланта Юнайтед
      31.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Атланта Юнайтед1 : 2Торонто
      27.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто3 : 2Атланта Юнайтед
      09.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 0Торонто
      28.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто4 : 1Атланта Юнайтед
      04.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 2Торонто
      22.10.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 2Торонто
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Нью-Йорк Сити14 27
      4 Остин15 27
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити17 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Цинциннати16 23
      12 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      13 Нэшвилл16 23
      14 Сиэтл Саундерс14 20
      15 Шарлотт16 20
      16 Ванкувер Уайткэпс16 20
      17 Атланта Юнайтед14 19
      18 Колорадо Рэпидз15 19
      19 Хьюстон Динамо15 18
      20 Миннесота Юнайтед15 18
      21 Интер Майами15 18
      22 Коламбус Крю14 17
      23 Спортинг Канзас-Сити17 16
      24 Портленд Тимберс16 16
      25 Торонто15 15
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед14 14
      28 Чикаго Файр15 14

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