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Интер Майами - Миннесота Юнайтед 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
26 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Интер Майами
Миннесота Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Миннесота Юнайтед, которое состоится 26 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер Майами
      Майами
      Миннесота Юнайтед
      Сент-Пол
      Главные тренеры
      АнглияФил Невилл
      СШААдриан Хит
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Нью-Йорк Сити14 27
      4 Остин15 27
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити17 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Цинциннати16 23
      12 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      13 Нэшвилл16 23
      14 Сиэтл Саундерс14 20
      15 Шарлотт16 20
      16 Ванкувер Уайткэпс16 20
      17 Атланта Юнайтед14 19
      18 Колорадо Рэпидз15 19
      19 Хьюстон Динамо15 18
      20 Миннесота Юнайтед15 18
      21 Интер Майами15 18
      22 Коламбус Крю14 17
      23 Спортинг Канзас-Сити17 16
      24 Портленд Тимберс16 16
      25 Торонто15 15
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед14 14
      28 Чикаго Файр15 14

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