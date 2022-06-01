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Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США), вместимость: 20008
26 Июня 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю, которое состоится 26 Июня 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Рио Тинто Стэдиум (Сэнди, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Коламбус Крю
      Коламбус
      Главные тренеры
      СШАПабло Мастроени
      СШАКалеб Портер
      История личных встреч
      04.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 0Коламбус Крю
      01.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 1Реал Солт-Лейк
      30.07.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк2 : 2Коламбус Крю
      29.05.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю4 : 3Реал Солт-Лейк
      28.06.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк2 : 2Коламбус Крю
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк16 28
      3 Нью-Йорк Сити14 27
      4 Остин15 27
      5 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      6 Филадельфия Юнион15 26
      7 Даллас15 25
      8 Орландо Сити17 25
      9 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      10 Клёб де Фут Монреаль15 23
      11 Цинциннати16 23
      12 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      13 Нэшвилл16 23
      14 Сиэтл Саундерс14 20
      15 Шарлотт16 20
      16 Ванкувер Уайткэпс16 20
      17 Атланта Юнайтед14 19
      18 Колорадо Рэпидз15 19
      19 Хьюстон Динамо15 18
      20 Миннесота Юнайтед15 18
      21 Интер Майами15 18
      22 Коламбус Крю14 17
      23 Спортинг Канзас-Сити17 16
      24 Портленд Тимберс16 16
      25 Торонто15 15
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед14 14
      28 Чикаго Файр15 14

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