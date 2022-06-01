Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидз 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
26 Июня 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидз, которое состоится 26 Июня 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Тимберс
Портленд
Колорадо Рэпидз
Денвер
Главные тренеры
|Джованни Саваресе
|Робин Фрейзер
История личных встреч
|01.05.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|26.11.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала
|0 : 1
|24.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|16.09.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|05.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|14.07.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|03.03.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 3
|09.09.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|27.05.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|24.08.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|15
|30
|2
|Реал Солт-Лейк
|16
|28
|3
|Нью-Йорк Сити
|14
|27
|4
|Остин
|15
|27
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|26
|6
|Филадельфия Юнион
|15
|26
|7
|Даллас
|15
|25
|8
|Орландо Сити
|17
|25
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|24
|10
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|23
|11
|Цинциннати
|16
|23
|12
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|23
|13
|Нэшвилл
|16
|23
|14
|Сиэтл Саундерс
|14
|20
|15
|Шарлотт
|16
|20
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|20
|17
|Атланта Юнайтед
|14
|19
|18
|Колорадо Рэпидз
|15
|19
|19
|Хьюстон Динамо
|15
|18
|20
|Миннесота Юнайтед
|15
|18
|21
|Интер Майами
|15
|18
|22
|Коламбус Крю
|14
|17
|23
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|16
|24
|Портленд Тимберс
|16
|16
|25
|Торонто
|15
|15
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|27
|Ди-Си Юнайтед
|14
|14
|28
|Чикаго Файр
|15
|14