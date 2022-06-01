Эстудиантес - Ньюэллс Олд Бойз 26 Июня прямая трансляция
26 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстудиантес - Ньюэллс Олд Бойз, которое состоится 26 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстудиантес
Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио
Главные тренеры
|Рикардо Альберто Зелински
|Хавьер Эстебан Сангинетти
История личных встреч
|30.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 3
|4 : 2
|12.12.2020
|Аргентина - Примера
|Плей-офф за право остаться - Группа B. Тур 1
|1 : 0
|09.02.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|0 : 0
|25.10.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|04.02.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 14
|4 : 2
|15.04.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 20
|0 : 0
|30.04.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 13
|0 : 0
|29.09.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 26
|0 : 2
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Химнасия и Эсгрима
|5
|11
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|10
|3
|Бока Хуниорс
|5
|9
|4
|Платенсе
|4
|8
|5
|Банфилд
|5
|8
|6
|Индепендьенте
|4
|7
|7
|Эстудиантес
|4
|7
|8
|Унион
|5
|7
|9
|Сан-Лоренсо
|4
|6
|10
|Годой-Крус
|4
|6
|11
|Атлетико Тукуман
|4
|6
|12
|Расинг А
|4
|6
|13
|Атлетико Сармьенто
|4
|6
|14
|Аргентинос Хуниорс
|4
|6
|15
|Ривер Плейт
|4
|5
|16
|Колон
|4
|5
|17
|Уракан
|4
|5
|18
|Ланус
|4
|5
|19
|Тальерес
|4
|4
|20
|Велес Сарсфилд
|4
|4
|21
|Тигре
|4
|4
|22
|Сентраль Кордова
|4
|4
|23
|Патронато
|4
|4
|24
|Росарио Сентраль
|5
|4
|25
|Арсенал Саранди
|4
|3
|26
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|27
|Барракас Сентраль
|5
|3
|28
|Альдосиви
|4
|1