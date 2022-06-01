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Платенсе - Атлетико Сармьенто 26 Июня прямая трансляция

26 Июня 2022 года в 21:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур
Платенсе
Атлетико Сармьенто

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Платенсе - Атлетико Сармьенто, которое состоится 26 Июня 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Платенсе
      Флорида, Буэнос-Айрес
      Атлетико Сармьенто
      Хунин
      Главные тренеры
      Аргентина Омар Де Фелиппе
      Аргентина Исраэль Алехандро Дамонте
      История личных встреч
      20.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 3 Платенсе2 : 0Атлетико Сармьенто
      28.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 3 Атлетико Сармьенто1 : 0Платенсе
      10.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Платенсе1 : 1Атлетико Сармьенто
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима5 11
      2 Ньюэллс Олд Бойз4 10
      3 Бока Хуниорс5 9
      4 Платенсе4 8
      5 Банфилд5 8
      6 Индепендьенте4 7
      7 Эстудиантес4 7
      8 Унион5 7
      9 Сан-Лоренсо4 6
      10 Годой-Крус4 6
      11 Атлетико Тукуман4 6
      12 Расинг А4 6
      13 Атлетико Сармьенто4 6
      14 Аргентинос Хуниорс4 6
      15 Ривер Плейт4 5
      16 Колон4 5
      17 Уракан4 5
      18 Ланус4 5
      19 Тальерес4 4
      20 Велес Сарсфилд4 4
      21 Тигре4 4
      22 Сентраль Кордова4 4
      23 Патронато4 4
      24 Росарио Сентраль5 4
      25 Арсенал Саранди4 3
      26 Дефенса и Хустисия4 3
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви4 1

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