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Минск - Белшина 26 Июня прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
26 Июня 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Минск
Белшина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Белшина, которое состоится 26 Июня 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минск
      Минск
      Белшина
      Бобруйск
      Главные тренеры
      Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
      Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
      История личных встреч
      05.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Минск2 : 2Белшина
      22.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Белшина1 : 3Минск
      28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 3Минск
      21.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Белшина0 : 2Минск
      24.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Минск1 : 1Белшина
      24.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Белшина4 : 0Минск
      21.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Минск2 : 1Белшина
      25.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина1 : 2Минск
      13.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Минск1 : 1Белшина
      31.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Минск0 : 1Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1072119-52376,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1164116-102266,7
      4 Шахтёр С1163214-62163,6
      5 Минск1161416-141957,6
      6 Ислочь1153317-141854,5
      7 Неман1145217-141751,5
      8 Славия-Мозырь1152418-171751,5
      9 Слуцк1036114-121550,0
      10 Гомель1042413-131446,7
      11 Белшина1125412-161133,3
      12 Торпедо-БелАЗ1032510-151136,7
      13 Витебск111469-18721,2
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М111289-23515,2
      15
      Зона вылета
      		Арсенал110475-16412,1
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест110477-19412,1

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