Динамо-Брест - Динамо Мн 26 Июня прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
26 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Динамо Мн, которое состоится 26 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Динамо Мн
Минск
Главные тренеры
|Сергей Петрович Ковальчук
|Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|2 : 0
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 1
|12.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 4
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 3
|14.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|1 : 1
|13.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 1
|22.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 0
|14.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|11
|8
|1
|2
|24-8
|25
|75,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|10
|7
|2
|1
|19-5
|23
|76,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|11
|6
|4
|1
|16-10
|22
|66,7
|4
|Шахтёр С
|11
|6
|3
|2
|14-6
|21
|63,6
|5
|Минск
|11
|6
|1
|4
|16-14
|19
|57,6
|6
|Ислочь
|11
|5
|3
|3
|17-14
|18
|54,5
|7
|Неман
|11
|4
|5
|2
|17-14
|17
|51,5
|8
|Славия-Мозырь
|11
|5
|2
|4
|18-17
|17
|51,5
|9
|Слуцк
|10
|3
|6
|1
|14-12
|15
|50,0
|10
|Гомель
|10
|4
|2
|4
|13-13
|14
|46,7
|11
|Белшина
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|33,3
|12
|Торпедо-БелАЗ
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|36,7
|13
|Витебск
|11
|1
|4
|6
|9-18
|7
|21,2
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|11
|1
|2
|8
|9-23
|5
|15,2
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|11
|0
|4
|7
|5-16
|4
|12,1
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|11
|0
|4
|7
|7-19
|4
|12,1