Фламенго - Америка Минейро 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
26 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Америка Минейро, которое состоится 26 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|26.09.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|13.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 3
|2 : 0
|26.08.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|2 : 2
|22.04.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|17.11.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|0 : 1
|26.07.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|25-8
|28
|71,8
|2
|Коринтианс
|13
|7
|4
|2
|17-10
|25
|64,1
|3
|Интернасьонал
|14
|6
|6
|2
|21-14
|24
|57,1
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|13-13
|21
|53,8
|5
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|19-14
|21
|53,8
|6
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|46,2
|7
|Ботафого
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|46,2
|8
|Сантос
|13
|4
|6
|3
|18-13
|18
|46,2
|9
|Сан-Паулу
|13
|4
|6
|3
|18-15
|18
|46,2
|10
|Ред Булл Брагантино
|13
|4
|6
|3
|18-15
|18
|46,2
|11
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15-19
|17
|43,6
|12
|Атлетико Гояниенсе
|13
|4
|4
|5
|15-18
|16
|41,0
|13
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13-13
|16
|41,0
|14
|Фламенго
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|38,5
|15
|Америка Минейро
|13
|4
|3
|6
|11-14
|15
|38,5
|16
|Коритиба
|14
|4
|3
|7
|16-22
|15
|35,7
| 17
Зона вылета
|Гояс
|13
|3
|5
|5
|13-17
|14
|35,9
| 18
Зона вылета
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9-15
|13
|33,3
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|13
|2
|4
|7
|10-16
|10
|25,6
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12-24
|10
|25,6