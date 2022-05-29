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Атлетико Минейро - Форталеза 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
26 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
Атлетико Минейро
Форталеза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Форталеза, которое состоится 26 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Минейро
      Белу-Оризонти
      Форталеза
      Форталеза
      Главные тренеры
      АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      История личных встреч
      12.09.2021 Бразилия - Серия А Тур 20 Форталеза0 : 2Атлетико Минейро
      30.05.2021 Бразилия - Серия А Тур 1 Атлетико Минейро1 : 2Форталеза
      31.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Атлетико Минейро2 : 0Форталеза
      08.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 14 Форталеза2 : 1Атлетико Минейро
      02.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 30 Форталеза2 : 2Атлетико Минейро
      21.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 11 Атлетико Минейро2 : 2Форталеза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1384125-82871,8
      2 Коринтианс1374217-102564,1
      3 Интернасьонал1466221-142457,1
      4 Атлетико Паранаэнсе1363413-132153,8
      5 Атлетико Минейро1356219-142153,8
      6 Флуминенсе1353515-141846,2
      7 Ботафого1353516-181846,2
      8 Сантос1346318-131846,2
      9 Сан-Паулу1346318-151846,2
      10 Ред Булл Брагантино1346318-151846,2
      11 Аваи1352615-191743,6
      12 Атлетико Гояниенсе1344515-181641,0
      13 Сеара1337313-131641,0
      14 Фламенго1343613-151538,5
      15 Америка Минейро1343611-141538,5
      16 Коритиба1443716-221535,7
      17
      Зона вылета
      		Гояс1335513-171435,9
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1324710-161025,6
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1324712-241025,6

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