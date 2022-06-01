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Ботафого - Флуминенсе 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
26 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
Ботафого
Флуминенсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Флуминенсе, которое состоится 26 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ботафого
      Рио-де-Жанейро
      Флуминенсе
      Рио-де-Жанейро
      Главные тренеры
      Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
      Бразилия Фернандо Диниз Силва
      История личных встреч
      25.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 32 Флуминенсе2 : 0Ботафого
      04.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 13 Ботафого1 : 1Флуминенсе
      06.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 23 Ботафого0 : 1Флуминенсе
      11.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 4 Флуминенсе0 : 1Ботафого
      09.09.2018 Бразилия - Серия А Тур 24 Флуминенсе1 : 0Ботафого
      15.05.2018 Бразилия - Серия А Тур 5 Ботафого2 : 1Флуминенсе
      05.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 32 Ботафого1 : 2Флуминенсе
      13.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 13 Флуминенсе0 : 1Ботафого
      07.09.2016 Бразилия - Серия А Тур 23 Ботафого1 : 0Флуминенсе
      29.05.2016 Бразилия - Серия А Тур 4 Флуминенсе1 : 0Ботафого
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1384125-82871,8
      2 Коринтианс1374217-102564,1
      3 Интернасьонал1466221-142457,1
      4 Атлетико Паранаэнсе1363413-132153,8
      5 Атлетико Минейро1356219-142153,8
      6 Флуминенсе1353515-141846,2
      7 Ботафого1353516-181846,2
      8 Сантос1346318-131846,2
      9 Сан-Паулу1346318-151846,2
      10 Ред Булл Брагантино1346318-151846,2
      11 Аваи1352615-191743,6
      12 Атлетико Гояниенсе1344515-181641,0
      13 Сеара1337313-131641,0
      14 Фламенго1343613-151538,5
      15 Америка Минейро1343611-141538,5
      16 Коритиба1443716-221535,7
      17
      Зона вылета
      		Гояс1335513-171435,9
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1324710-161025,6
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1324712-241025,6

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