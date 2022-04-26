Актобе - Астана 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный (Актобе, Казахстан), вместимость: 13500
26 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 26 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Актобе, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Нур-Султан
Главные тренеры
|Пётр Климентьевич Бадло (и.о.)
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|18.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|02.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|27.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 31
|5 : 0
|11.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 3
|10.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 1
|07.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 2
|04.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|19.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|11.08.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|61,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|56,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|53,8
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|53,8
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|55,6
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|48,7
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|48,7
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|47,2
|9
|Шахтёр Крг
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|44,4
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|38,5
|11
|Аксу
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|39,4
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|36,4
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|33,3
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
|23,1