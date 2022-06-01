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Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США), вместимость: 18500
27 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити, которое состоится 27 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Филадельфия Юнион
      Филадельфия
      Нью-Йорк Сити
      Нью-Йорк
      Главные тренеры
      СШАДжим Кёртин
      НорвегияРонни Дейла
      История личных встреч
      19.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити0 : 2Филадельфия Юнион
      05.12.2021 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - Финал Филадельфия Юнион1 : 2Нью-Йорк Сити
      07.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 1Филадельфия Юнион
      19.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион1 : 0Нью-Йорк Сити
      02.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион0 : 2Нью-Йорк Сити
      09.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа A Нью-Йорк Сити0 : 1Филадельфия Юнион
      06.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион1 : 2Нью-Йорк Сити
      30.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити4 : 2Филадельфия Юнион
      01.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Предварительный раунд Нью-Йорк Сити3 : 1Филадельфия Юнион
      28.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити3 : 1Филадельфия Юнион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Остин16 28
      4 Нью-Йорк Сити14 27
      5 Клёб де Фут Монреаль16 26
      6 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      7 Даллас16 26
      8 Нэшвилл17 26
      9 Филадельфия Юнион15 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Сиэтл Саундерс15 23
      13 Цинциннати16 23
      14 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Шарлотт17 20
      18 Ванкувер Уайткэпс16 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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