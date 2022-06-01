03:11 ()
Свернуть список

Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
27 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Ванкувер Уайткэпс
Нью-Инглэнд Революшн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн, которое состоится 27 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Нью-Инглэнд Революшн
      Фоксборо
      Главные тренеры
      ИталияВанни Сартини
      СШАБрюс Арена
      История личных встреч
      18.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн4 : 0Ванкувер Уайткэпс
      27.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс3 : 3Нью-Инглэнд Революшн
      13.08.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      19.06.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 2Нью-Инглэнд Революшн
      28.06.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн1 : 2Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Остин16 28
      4 Нью-Йорк Сити14 27
      5 Клёб де Фут Монреаль16 26
      6 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      7 Даллас16 26
      8 Нэшвилл17 26
      9 Филадельфия Юнион15 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Сиэтл Саундерс15 23
      13 Цинциннати16 23
      14 Нью-Инглэнд Революшн16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Шарлотт17 20
      18 Ванкувер Уайткэпс16 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close