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Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 27 Июня прямая трансляция

27 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур
Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди, которое состоится 27 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аргентинос Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Арсенал Саранди
      Саранди
      Главные тренеры
      АргентинаГабриэль Алехандро Милито
      АргентинаЛеонардо Маделон
      История личных встреч
      29.07.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 3 Арсенал Саранди1 : 0Аргентинос Хуниорс
      28.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 7 Аргентинос Хуниорс3 : 2Арсенал Саранди
      19.12.2020 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа A. Тур 2 Арсенал Саранди0 : 1Аргентинос Хуниорс
      05.10.2019 Аргентина - Примера Тур 9 Аргентинос Хуниорс2 : 1Арсенал Саранди
      28.10.2017 Аргентина - Примера Тур 7 Аргентинос Хуниорс3 : 2Арсенал Саранди
      28.07.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 18 Арсенал Саранди3 : 2Аргентинос Хуниорс
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз5 13
      2 Химнасия и Эсгрима5 11
      3 Бока Хуниорс5 9
      4 Ривер Плейт5 8
      5 Платенсе4 8
      6 Банфилд5 8
      7 Уракан5 8
      8 Сан-Лоренсо5 7
      9 Индепендьенте4 7
      10 Сентраль Кордова5 7
      11 Эстудиантес5 7
      12 Унион5 7
      13 Годой-Крус4 6
      14 Атлетико Тукуман4 6
      15 Расинг А4 6
      16 Атлетико Сармьенто4 6
      17 Аргентинос Хуниорс4 6
      18 Ланус5 5
      19 Велес Сарсфилд5 5
      20 Колон5 5
      21 Тигре5 5
      22 Дефенса и Хустисия5 4
      23 Тальерес5 4
      24 Патронато4 4
      25 Росарио Сентраль5 4
      26 Арсенал Саранди4 3
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви4 1

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