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Энергетик-БГУ - Днепр М 27 Июня прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Энергетик-БГУ
Днепр М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Днепр М, которое состоится 27 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Днепр М
      Могилёв
      Главные тренеры
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      БеларусьЕвгений Петрович Молчан
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1181224-82575,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1274119-112569,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1173119-52472,7
      4 Шахтёр С1263314-72158,3
      5 Ислочь1254318-151952,8
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      9 Гомель1143414-141545,5
      10 Слуцк1136214-141545,5
      11 Белшина1235416-181438,9
      12 Торпедо-БелАЗ1142511-151442,4
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал121478-18719,4
      15
      Зона вылета
      		Днепр М111289-23515,2
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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