Энергетик-БГУ - Днепр М 27 Июня прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Днепр М, которое состоится 27 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Днепр М
Могилёв
Главные тренеры
|Павел Петрович Родненок
|Евгений Петрович Молчан
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|11
|8
|1
|2
|24-8
|25
|75,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|7
|4
|1
|19-11
|25
|69,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|11
|7
|3
|1
|19-5
|24
|72,7
|4
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|5
|Ислочь
|12
|5
|4
|3
|18-15
|19
|52,8
|6
|Минск
|12
|6
|1
|5
|18-18
|19
|52,8
|7
|Неман
|12
|4
|6
|2
|17-14
|18
|50,0
|8
|Славия-Мозырь
|12
|5
|2
|5
|20-20
|17
|47,2
|9
|Гомель
|11
|4
|3
|4
|14-14
|15
|45,5
|10
|Слуцк
|11
|3
|6
|2
|14-14
|15
|45,5
|11
|Белшина
|12
|3
|5
|4
|16-18
|14
|38,9
|12
|Торпедо-БелАЗ
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|13
|Витебск
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|27,8
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|12
|1
|4
|7
|8-18
|7
|19,4
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|11
|1
|2
|8
|9-23
|5
|15,2
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|12
|0
|4
|8
|8-22
|4
|11,1