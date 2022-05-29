Сеара - Атлетико Гояниенсе 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
27 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Атлетико Гояниенсе, которое состоится 27 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сеара
Форталеза
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Главные тренеры
|Доривал Силвестри Жуниор
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
История личных встреч
|21.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|09.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|13.12.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|31.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|25-8
|28
|71,8
|2
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17-10
|26
|61,9
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17-15
|24
|57,1
|4
|Интернасьонал
|14
|6
|6
|2
|21-14
|24
|57,1
|5
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22-16
|24
|57,1
|6
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18-13
|19
|45,2
|7
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|42,9
|8
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|46,2
|9
|Ботафого
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|46,2
|10
|Сан-Паулу
|13
|4
|6
|3
|18-15
|18
|46,2
|11
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20-19
|18
|42,9
|12
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15-19
|17
|43,6
|13
|Атлетико Гояниенсе
|13
|4
|4
|5
|15-18
|16
|41,0
|14
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13-13
|16
|41,0
|15
|Коритиба
|14
|4
|3
|7
|16-22
|15
|35,7
|16
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11-17
|15
|35,7
| 17
Зона вылета
|Гояс
|13
|3
|5
|5
|13-17
|14
|35,9
| 18
Зона вылета
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9-15
|13
|33,3
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12-19
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12-24
|10
|25,6