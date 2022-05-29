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Сеара - Атлетико Гояниенсе 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
27 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 14-й тур
Сеара
Атлетико Гояниенсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Атлетико Гояниенсе, которое состоится 27 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сеара
      Форталеза
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Главные тренеры
      БразилияДоривал Силвестри Жуниор
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      История личных встреч
      21.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 34 Атлетико Гояниенсе1 : 1Сеара
      09.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 15 Сеара0 : 0Атлетико Гояниенсе
      13.12.2020 Бразилия - Серия А Тур 25 Сеара1 : 2Атлетико Гояниенсе
      31.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 6 Атлетико Гояниенсе0 : 2Сеара
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1384125-82871,8
      2 Коринтианс1475217-102661,9
      3 Атлетико Паранаэнсе1473417-152457,1
      4 Интернасьонал1466221-142457,1
      5 Атлетико Минейро1466222-162457,1
      6 Сантос1447318-131945,2
      7 Фламенго1453616-151842,9
      8 Флуминенсе1353515-141846,2
      9 Ботафого1353516-181846,2
      10 Сан-Паулу1346318-151846,2
      11 Ред Булл Брагантино1446420-191842,9
      12 Аваи1352615-191743,6
      13 Атлетико Гояниенсе1344515-181641,0
      14 Сеара1337313-131641,0
      15 Коритиба1443716-221535,7
      16 Америка Минейро1443711-171535,7
      17
      Зона вылета
      		Гояс1335513-171435,9
      18
      Зона вылета
      		Куяба133469-151333,3
      19
      Зона вылета
      		Форталеза1424812-191023,8
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде1324712-241025,6

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