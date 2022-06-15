Словакия U19 - Австрия U19 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
28 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Плей-офф ЧМ
Главный судья: Натан Вербомен (Бельгия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия U19 - Австрия U19, которое состоится 28 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Плей-офф ЧМ, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U19
Австрия U19
Главные тренеры
|Альберт Руснак
|Мартин Шерб
Турнирная таблица
Плей-офф ЧМ
|Метка
| Словакия U19
Австрия U19
|28.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| Англия U19
Италия U19
|28.06
SF1
| Франция U19
Израиль U19
|28.06
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|01.07