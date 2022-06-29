ЦСКА - Зенит 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
29 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 29 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 4
|09.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|12.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 1
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
|29.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|2-2
|4
|66,7
|2
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|1-1
|1
|33,3
|3
|Сочи
|1
|0
|1
|1-1
|1
|33,3
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0