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ЦСКА - Зенит 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
29 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
ЦСКАЗенит

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    45'
    90'
      Анонс матча
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      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 29 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      28.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Зенит
      26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит1 : 0ЦСКА
      17.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 3Зенит
      19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит2 : 1ЦСКА
      20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 4Зенит
      09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
      02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит1 : 1ЦСКА
      12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит3 : 1ЦСКА
      11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Зенит
      29.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит0 : 0ЦСКА
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит2202-2466,7
      2 Пари Нижний Новгород1011-1133,3
      3 Сочи1011-1133,3
      4 ЦСКА0000-000,0

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