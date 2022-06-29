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БАТЭ - Слуцк 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
29 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
БАТЭ
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Слуцк, которое состоится 29 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      БАТЭ
      Борисов
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      16.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Слуцк3 : 4БАТЭ
      14.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 1 БАТЭ3 : 0Слуцк
      20.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк1 : 3БАТЭ
      16.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ3 : 0Слуцк
      05.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк0 : 3БАТЭ
      24.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ3 : 0Слуцк
      02.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк0 : 1БАТЭ
      28.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ3 : 1Слуцк
      23.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ6 : 0Слуцк
      14.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Слуцк1 : 0БАТЭ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ1282225-92672,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1274119-112569,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1173119-52472,7
      4 Шахтёр С1263314-72158,3
      5 Ислочь1254318-151952,8
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      9 Гомель1143414-141545,5
      10 Слуцк1136214-141545,5
      11 Белшина1235416-181438,9
      12 Торпедо-БелАЗ1142511-151442,4
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал121478-18719,4
      15
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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