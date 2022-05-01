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Ордабасы - Аксу 29 Июня прямая трансляция

Стадион: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан), вместимость: 37000
29 Июня 2022 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Эльвира Нурмустафина (Казахстан);
Ордабасы
Аксу

  • 8'
    1:0
    Карам Султанов
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Аксу, которое состоится 29 Июня 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Ордабасы
    Шымкент
    Аксу
    Павлодар
    Главные тренеры
    БеларусьАлександр Сергеевич Седнёв
    УкраинаРуслан Владимирович Костышин
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Квалификация Лиги чемпионов
    		Астана1473429-162457,1
    2
    Квалификация Лиги конференций
    		Тобол1473423-172457,1
    3
    Квалификация Лиги конференций
    		Актобе1372417-152359,0
    4
    Квалификация Лиги конференций
    		Тараз1464418-132252,4
    5 Каспий1471615-152252,4
    6 Ордабасы1362518-142051,3
    7 Атырау1455417-152047,6
    8 Кайрат1455413-172047,6
    9 Шахтёр Крг1352618-171743,6
    10 Туран123639-101541,7
    11 Кызыл-Жар1436515-191535,7
    12 Аксу1242611-161438,9
    13
    Зона вылета
    		Акжайык133375-121230,8
    14
    Зона вылета
    		Мактаарал1424811-231023,8

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