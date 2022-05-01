Ордабасы - Аксу 29 Июня прямая трансляция
Стадион: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан), вместимость: 37000
29 Июня 2022 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Эльвира Нурмустафина (Казахстан);
- 8'1:0Карам Султанов
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Аксу, которое состоится 29 Июня 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Аксу
Павлодар
Главные тренеры
|Александр Сергеевич Седнёв
|Руслан Владимирович Костышин
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|57,1
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|57,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|59,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|52,4
|5
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|52,4
|6
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|51,3
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|47,6
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|47,6
|9
|Шахтёр Крг
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|43,6
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|41,7
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|35,7
|12
|Аксу
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|38,9
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|30,8
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
|23,8