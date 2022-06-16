Эмелек - Атлетико Минейро 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Джордж Капвелл (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 24019
29 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина);
Окончен
1 : 1
- 33'Бруно Питтон
- 58'1:1Себастьян Родригес
- 65'Eddie Fernando Guevara Chávez
- 68'Джексон Родригес
- 70'Диксон Арройо
- 86'Марлон Мехия
0'
45'
90'
- 16'0:1Ademir da Silva Santos Junior
- 56'Натан
- 68'Аллан
- 88'Халк
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмелек - Атлетико Минейро, которое состоится 29 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Джордж Капвелл (Гуаякиль, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмелек
Гуаякиль, Эквадор
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
|12
|вр
|Педро Ортис
|26
|зщ
|Марлон Мехия
90+4'
|3
|зщ
|Eddie Fernando Guevara Chávez
|24
|зщ
|Брайян Карабали
|23
|зщ
|Бруно Питтон
|20
|пз
|Джексон Родригес
72'
|5
|пз
|Диксон Арройо
|8
|пз
|Себастьян Родригес
|21
|пз
|Хосе Севальос Энрикес
72'
|11
|пз
|Алексис Сапата
|9
|нп
|Алехандро Кабеса
81'
|15
|пз
|Dixon Vera
72'
|14
|пз
|Ромарио Кайседо
72'
|18
|нп
|Мауро Кирога
81'
|13
|пз
|Роберто Гарсес
90+4'
|22
|вр
|Эверсон
|13
|зщ
|Гильерме Арана
|3
|зщ
|Хуниор Алонсо
|40
|зщ
|Натан
|2
|зщ
|Гуга
|29
|пз
|Аллан
|5
|пз
|Отавио
|44
|пз
|Rubens Antonio Dias
89'
|26
|пз
|Игнасио Фернандес
90+2'
|19
|нп
|Ademir da Silva Santos Junior
84'
|7
|нп
|Халк
|10
|нп
|Эдуардо Варгас
84'
|4
|зщ
|Ревер
89'
|27
|пз
|Calebe Goncalves Ferreira da Silva
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Адриан Боне
|22
|вр
|Felix Jostyn Mina Caicedo
|19
|зщ
|Ángel Fernando Gracia Toral
|16
|зщ
|Эдгар Ластре
|28
|пз
|Bryan Stiven Wittle Caicedo
|7
|нп
|Хейсон Чала
|31
|вр
|Matheus Mendes Werneck de Oliveira
|32
|вр
|Рафаэл
|6
|зщ
|Додо
|16
|зщ
|Игор Рабелло
|38
|зщ
|Яго Рибейро Кампело
|23
|пз
|Гильерме
|18
|нп
|Эдуардо Саша
|9
|нп
|Фабио
|33
|нп
|Савио Морейра
Главные тренеры
|Исмаэль Санчес Рескальво
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе29.06
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс29.06
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо30.06
Палмейрас
Палмейрас06.07
Серро Портеньо
0
0
0
0
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес30.06
Колон
Колон06.07
Тальерес
0
0
0
0
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима30.06
Фламенго
Фламенго06.07
Депортес Толима
0
0
0
0
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд30.06
Ривер Плейт
Ривер Плейт06.07
Велес Сарсфилд
0
0
0
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза01.07
Эстудиантес
Эстудиантес06.07
Форталеза
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10