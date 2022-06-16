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Эмелек - Атлетико Минейро 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Джордж Капвелл (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 24019
29 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина);
Эмелек
Окончен
1 : 1
Атлетико Минейро

  • 33'
    Бруно Питтон
  • 58'
    1:1
    Себастьян Родригес
  • 65'
    Eddie Fernando Guevara Chávez
  • 68'
    Джексон Родригес
  • 70'
    Диксон Арройо
  • 86'
    Марлон Мехия
0'
45'
90'
  • 16'
    0:1
    Ademir da Silva Santos Junior
  • 56'
    Натан
  • 68'
    Аллан
  • 88'
    Халк
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмелек - Атлетико Минейро, которое состоится 29 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Джордж Капвелл (Гуаякиль, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмелек
Гуаякиль, Эквадор
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
12ЭквадорврПедро Ортис
26ЭквадорзщМарлон Мехия
90+4'
3ЭквадорзщEddie Fernando Guevara Chávez
24ЭквадорзщБрайян Карабали
23АргентиназщБруно Питтон
20ЭквадорпзДжексон Родригес
72'
5ЭквадорпзДиксон Арройо
8УругвайпзСебастьян Родригес
21ЭквадорпзХосе Севальос Энрикес
72'
11КолумбияпзАлексис Сапата
9ЭквадорнпАлехандро Кабеса
81'
15ЭквадорпзDixon Vera
72'
14ЭквадорпзРомарио Кайседо
72'
18АргентинанпМауро Кирога
81'
13ЭквадорпзРоберто Гарсес
90+4'
22Бразилиявр Эверсон
13БразилиязщГильерме Арана
3ПарагвайзщХуниор Алонсо
40Бразилиязщ Натан
2Бразилиязщ Гуга
29Бразилияпз Аллан
5Бразилияпз Отавио
44БразилияпзRubens Antonio Dias
89'
26АргентинапзИгнасио Фернандес
90+2'
19БразилиянпAdemir da Silva Santos Junior
84'
7Бразилиянп Халк
10ЧилинпЭдуардо Варгас
84'
4Бразилиязщ Ревер
89'
27БразилияпзCalebe Goncalves Ferreira da Silva
90+2'
Запасные
1ЭквадорврАдриан Боне
22ЭквадорврFelix Jostyn Mina Caicedo
19ЭквадорзщÁngel Fernando Gracia Toral
16ЭквадорзщЭдгар Ластре
28ЭквадорпзBryan Stiven Wittle Caicedo
7ЭквадорнпХейсон Чала
31БразилияврMatheus Mendes Werneck de Oliveira
32Бразилиявр Рафаэл
6Бразилиязщ Додо
16БразилиязщИгор Рабелло
38БразилиязщЯго Рибейро Кампело
23Бразилияпз Гильерме
18БразилиянпЭдуардо Саша
9Бразилиянп Фабио
33БразилиянпСавио Морейра
Главные тренеры
ИспанияИсмаэль Санчес Рескальво
АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B04
 Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Минейро
Эмелек
06.07
0
0
1
1
B01
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
29.06
Либертад
Атлетико Паранаэнсе
06.07
0
0
0
0
B06
 Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс
Бока Хуниорс
29.06
Бока Хуниорс
Коринтианс
06.07
0
0
0
0
B03
 Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо
Палмейрас
30.06
Палмейрас
Серро Портеньо
06.07
0
0
0
0
B07
 Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес
Колон
30.06
Колон
Тальерес
06.07
0
0
0
0
B05
 Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима
Фламенго
30.06
Фламенго
Депортес Толима
06.07
0
0
0
0
B08
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
30.06
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
06.07
0
0
0
0
B02
 Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза
Эстудиантес
01.07
Эстудиантес
Форталеза
06.07
0
0
0
0
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF1
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF2
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF3
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF4
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
SF2
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
29.10

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