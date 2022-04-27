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Атлетико Паранаэнсе - Либертад 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Арена Байшада (Куритиба, Бразилия), вместимость: 41456
29 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
Атлетико Паранаэнсе
1-й тайм
2 : 1
Либертад

  • 6'
    1:0
    Витор Уго Роке Феррейра
  • 26'
    Кристиан
  • 32'
    2:1
    Николас Эрнандес Родригес
0'
45'
90'
  • 20'
    1:1
    Эктор Вильяльба
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Либертад, которое состоится 29 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Байшада (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
Либертад
Асунсьон, Парагвай
1Бразилиявр Бенто
48БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
22КолумбиязщНиколас Эрнандес Родригес
34БразилиязщПедро Энрике
13Бразилиязщ Келлвен
39Бразилияпз Кристиан
17БразилияпзУго Моура
28АргентинапзТомас Куэльо
20УругвайнпМигель Теранс
32БразилиянпПедро Роша
27БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
1УругвайврМартин Сильва
11ПарагвайзщМигель Самудио
3АргентиназщАлександер Барбоса
5ПарагвайзщДиего Вьера
18УругвайпзКамило Маяда
23ПарагвайпзДиего Александер Гомес Амарилья
6ПарагвайпзАльваро Марсиаль Кампузано
27ПарагвайпзРамон Мартинес
35ПарагвайпзЛоренсо Мельгарехо
24ПарагвайнпРоке Санта Крус
15ПарагвайнпЭктор Вильяльба
Запасные
12Бразилиявр Андерсон
24КолумбиязщЛуис Орехуэла
42БразилиязщМатеус Филипе Сантос Насименту
3Бразилиязщ Деде
18БразилияпзЛеонардо Ситтадини
26Бразилияпз Эрик
6БразилияпзМатеус Фернандес
8БразилияпзВитор Фрезарин
30ЭквадорпзБрайан Гарсия
19БразилиянпМатеус Баби
9УругвайнпАгустин Каноббио
35БразилиянпРомуло Хосе Кардозо да Круз
12АргентинаврИгнасио Дон
13ПарагвайзщХосе Канале
14ПарагвайзщЛуис Кардосо
33ПарагвайзщИван Пирис
36ЧилипзМарсело Диас
10ПарагвайпзИван Франко
16ПарагвайпзУильям Мендьета
8АргентинапзБаутиста Мерлини
30ПарагвайпзХосе Ариэль Давид Рекальде Гаона
31ПарагвайнпАдриан Алькарас Торалес
20ПарагвайнпАнтонио Барейро
7ПарагвайнпОскар Кардосо
Главные тренеры
БразилияЛуис Фелипе Сколари
АргентинаДаниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
19.05.2022 Кубок Либертадорес Группа B. Тур 5 Атлетико Паранаэнсе2 : 0Либертад
27.04.2022 Кубок Либертадорес Группа B. Тур 3 Либертад1 : 0Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B04
 Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Минейро
Эмелек
06.07
0
0
1
1
B01
 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
29.06
Либертад
Атлетико Паранаэнсе
06.07
0
0
0
0
B06
 Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс
Бока Хуниорс
29.06
Бока Хуниорс
Коринтианс
06.07
0
0
0
0
B03
 Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо
Палмейрас
30.06
Палмейрас
Серро Портеньо
06.07
0
0
0
0
B07
 Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес
Колон
30.06
Колон
Тальерес
06.07
0
0
0
0
B05
 Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима
Фламенго
30.06
Фламенго
Депортес Толима
06.07
0
0
0
0
B08
 Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
30.06
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
06.07
0
0
0
0
B02
 Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза
Эстудиантес
01.07
Эстудиантес
Форталеза
06.07
0
0
0
0
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF1
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF2
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF3
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
QF4
 
 
03.08
 
 
10.08
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
SF2
 
 
31.08
 
 
07.09
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
29.10

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