Атлетико Паранаэнсе - Либертад 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Арена Байшада (Куритиба, Бразилия), вместимость: 41456
29 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
1-й тайм
2 : 1
- 6'1:0Витор Уго Роке Феррейра
- 26'Кристиан
- 32'2:1Николас Эрнандес Родригес
0'
45'
90'
- 20'1:1Эктор Вильяльба
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Либертад, которое состоится 29 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Байшада (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
Либертад
Асунсьон, Парагвай
|1
|вр
|Бенто
|48
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|22
|зщ
|Николас Эрнандес Родригес
|34
|зщ
|Педро Энрике
|13
|зщ
|Келлвен
|39
|пз
|Кристиан
|17
|пз
|Уго Моура
|28
|пз
|Томас Куэльо
|20
|нп
|Мигель Теранс
|32
|нп
|Педро Роша
|27
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|1
|вр
|Мартин Сильва
|11
|зщ
|Мигель Самудио
|3
|зщ
|Александер Барбоса
|5
|зщ
|Диего Вьера
|18
|пз
|Камило Маяда
|23
|пз
|Диего Александер Гомес Амарилья
|6
|пз
|Альваро Марсиаль Кампузано
|27
|пз
|Рамон Мартинес
|35
|пз
|Лоренсо Мельгарехо
|24
|нп
|Роке Санта Крус
|15
|нп
|Эктор Вильяльба
Запасные
|12
|вр
|Андерсон
|24
|зщ
|Луис Орехуэла
|42
|зщ
|Матеус Филипе Сантос Насименту
|3
|зщ
|Деде
|18
|пз
|Леонардо Ситтадини
|26
|пз
|Эрик
|6
|пз
|Матеус Фернандес
|8
|пз
|Витор Фрезарин
|30
|пз
|Брайан Гарсия
|19
|нп
|Матеус Баби
|9
|нп
|Агустин Каноббио
|35
|нп
|Ромуло Хосе Кардозо да Круз
|12
|вр
|Игнасио Дон
|13
|зщ
|Хосе Канале
|14
|зщ
|Луис Кардосо
|33
|зщ
|Иван Пирис
|36
|пз
|Марсело Диас
|10
|пз
|Иван Франко
|16
|пз
|Уильям Мендьета
|8
|пз
|Баутиста Мерлини
|30
|пз
|Хосе Ариэль Давид Рекальде Гаона
|31
|нп
|Адриан Алькарас Торалес
|20
|нп
|Антонио Барейро
|7
|нп
|Оскар Кардосо
Главные тренеры
|Луис Фелипе Сколари
|Даниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
|19.05.2022
|Кубок Либертадорес
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|27.04.2022
|Кубок Либертадорес
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе29.06
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс29.06
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо30.06
Палмейрас
Палмейрас06.07
Серро Портеньо
0
0
0
0
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес30.06
Колон
Колон06.07
Тальерес
0
0
0
0
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима30.06
Фламенго
Фламенго06.07
Депортес Толима
0
0
0
0
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд30.06
Ривер Плейт
Ривер Плейт06.07
Велес Сарсфилд
0
0
0
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза01.07
Эстудиантес
Эстудиантес06.07
Форталеза
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10