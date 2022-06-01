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Коринтианс - Бока Хуниорс 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
29 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Роберто Тобар (Чили);
Коринтианс
1-й тайм
0 : 0
Бока Хуниорс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Бока Хуниорс, которое состоится 29 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коринтианс
      Сан-Паулу, Бразилия
      Бока Хуниорс
      Буэнос-Айрес, Аргентина
      12БразилияврРамос Кассио
      6БразилиязщЛукас Питон
      34БразилиязщРаул Густаво
      33БразилиязщЖуан Виктор
      23БразилиязщЛемос Консерва Фагнер
      11БразилияпзВиктор Жулиано
      29Бразилияпз Рони
      31БразилияпзГуставо Мантуан
      28Бразилияпз Адсон
      10Бразилиянп Виллиан
      9БразилиянпРожер Круг
      1АргентинаврАгустин Росси
      3АргентиназщАгустин Сандес
      6АргентиназщМаркос Рохо
      24АргентиназщКарлос Искердос
      17ПерузщЛуис Адвинкула
      33АргентинапзАлан Варела
      11ПарагвайпзОскар Ромеро
      8АргентинапзГильермо Фернандес
      22КолумбиянпСебастьян Вилья
      7АргентинанпЭсекиэль Себальос
      9АргентинанпДарио Бенедетто
      Запасные
      1Бразилиявр Иван
      30БразилиязщРоберт Ренан Альвес Барбоса
      27БразилиязщБруно Мело
      14БразилиязщГильерме Сициган Мафра Кунья
      2БразилиязщЖоао Педро
      25УругвайзщБруно Мендес
      26БразилиязщФабио Сантос
      39Бразилияпз Шавиер
      20БразилияпзМатеус Араужо
      18УкраинанпЖуниор Мораес
      42БразилиянпДжоване Сантана ду Насименту
      41БразилиянпФилипе Августо да Силва
      13АргентинаврХавьер Гарсия
      2АргентиназщМарсело Вейгандт
      5ПерузщКарлос Самбрано
      21КолумбияпзХорман Кампусано
      16АргентинапзАарон Молинас
      20АргентинапзХуан Рамирес
      14АргентинапзЭстебан Ролон
      10АргентинапзЭдуардо Сальвио
      34АргентинапзПедро Велюртас
      41АргентинанпЛука Даниель Лангони
      27АргентинанпНиколас Орсини
      38АргентинанпЛуис Васкес
      Главные тренеры
      ПортугалияВитор Перейра
      АргентинаСебастьян Батталья
      История личных встреч
      18.05.2022 Кубок Либертадорес Группа E. Тур 5 Бока Хуниорс1 : 1Коринтианс
      27.04.2022 Кубок Либертадорес Группа E. Тур 3 Коринтианс2 : 0Бока Хуниорс
      16.05.2013 Кубок Либертадорес 1/8 финала Коринтианс1 : 1Бока Хуниорс
      02.05.2013 Кубок Либертадорес 1/8 финала Бока Хуниорс1 : 0Коринтианс
      05.07.2012 Кубок Либертадорес Финал Коринтианс2 : 0Бока Хуниорс
      28.06.2012 Кубок Либертадорес Финал Бока Хуниорс1 : 1Коринтианс
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B04
      		 Эмелек (Эквадор)
      Атлетико Минейро (Бразилия)
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      1 : 1
      Атлетико Минейро
      Эмелек
      06.07
      0
      0
      1
      1
      B01
      		 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
      Либертад (Парагвай)
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      29.06
      Либертад
      Атлетико Паранаэнсе
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B06
      		 Коринтианс (Бразилия)
      Бока Хуниорс (Аргентина)
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      29.06
      Бока Хуниорс
      Коринтианс
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B03
      		 Серро Портеньо (Парагвай)
      Палмейрас (Бразилия)
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      30.06
      Палмейрас
      Серро Портеньо
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B07
      		 Тальерес (Аргентина)
      Колон (Аргентина)
      Тальерес
      Колон
      30.06
      Колон
      Тальерес
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B05
      		 Депортес Толима (Колумбия)
      Фламенго (Бразилия)
      Депортес Толима
      Фламенго
      30.06
      Фламенго
      Депортес Толима
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B08
      		 Велес Сарсфилд (Аргентина)
      Ривер Плейт (Аргентина)
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      30.06
      Ривер Плейт
      Велес Сарсфилд
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B02
      		 Форталеза (Бразилия)
      Эстудиантес (Аргентина)
      Форталеза
      Эстудиантес
      01.07
      Эстудиантес
      Форталеза
      06.07
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		29.10

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