Коринтианс - Бока Хуниорс 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
29 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Роберто Тобар (Чили);
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Бока Хуниорс, которое состоится 29 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
|12
|вр
|Рамос Кассио
|6
|зщ
|Лукас Питон
|34
|зщ
|Раул Густаво
|33
|зщ
|Жуан Виктор
|23
|зщ
|Лемос Консерва Фагнер
|11
|пз
|Виктор Жулиано
|29
|пз
|Рони
|31
|пз
|Густаво Мантуан
|28
|пз
|Адсон
|10
|нп
|Виллиан
|9
|нп
|Рожер Круг
|1
|вр
|Агустин Росси
|3
|зщ
|Агустин Сандес
|6
|зщ
|Маркос Рохо
|24
|зщ
|Карлос Искердос
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|33
|пз
|Алан Варела
|11
|пз
|Оскар Ромеро
|8
|пз
|Гильермо Фернандес
|22
|нп
|Себастьян Вилья
|7
|нп
|Эсекиэль Себальос
|9
|нп
|Дарио Бенедетто
Запасные
|1
|вр
|Иван
|30
|зщ
|Роберт Ренан Альвес Барбоса
|27
|зщ
|Бруно Мело
|14
|зщ
|Гильерме Сициган Мафра Кунья
|2
|зщ
|Жоао Педро
|25
|зщ
|Бруно Мендес
|26
|зщ
|Фабио Сантос
|39
|пз
|Шавиер
|20
|пз
|Матеус Араужо
|18
|нп
|Жуниор Мораес
|42
|нп
|Джоване Сантана ду Насименту
|41
|нп
|Филипе Августо да Силва
|13
|вр
|Хавьер Гарсия
|2
|зщ
|Марсело Вейгандт
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|21
|пз
|Хорман Кампусано
|16
|пз
|Аарон Молинас
|20
|пз
|Хуан Рамирес
|14
|пз
|Эстебан Ролон
|10
|пз
|Эдуардо Сальвио
|34
|пз
|Педро Велюртас
|41
|нп
|Лука Даниель Лангони
|27
|нп
|Николас Орсини
|38
|нп
|Луис Васкес
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Себастьян Батталья
История личных встреч
|18.05.2022
|Кубок Либертадорес
|Группа E. Тур 5
|1 : 1
|27.04.2022
|Кубок Либертадорес
|Группа E. Тур 3
|2 : 0
|16.05.2013
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|1 : 1
|02.05.2013
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|1 : 0
|05.07.2012
|Кубок Либертадорес
|Финал
|2 : 0
|28.06.2012
|Кубок Либертадорес
|Финал
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе29.06
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
0
0
0
0
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс29.06
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо30.06
Палмейрас
Палмейрас06.07
Серро Портеньо
0
0
0
0
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес30.06
Колон
Колон06.07
Тальерес
0
0
0
0
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима30.06
Фламенго
Фламенго06.07
Депортес Толима
0
0
0
0
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд30.06
Ривер Плейт
Ривер Плейт06.07
Велес Сарсфилд
0
0
0
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза01.07
Эстудиантес
Эстудиантес06.07
Форталеза
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10