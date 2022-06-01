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Торонто - Коламбус Крю 30 Июня прямая трансляция

Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
30 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Торонто
Коламбус Крю

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Коламбус Крю, которое состоится 30 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто
      Торонто
      Коламбус Крю
      Коламбус
      Главные тренеры
      СШАБоб Брэдли
      СШАКалеб Портер
      История личных встреч
      12.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 1Торонто
      29.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 1Торонто
      13.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто2 : 0Коламбус Крю
      28.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто3 : 1Коламбус Крю
      06.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 0Коламбус Крю
      18.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю2 : 2Торонто
      03.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Коламбус Крю3 : 3Торонто
      03.03.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто0 : 2Коламбус Крю
      30.11.2017 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Торонто1 : 0Коламбус Крю
      22.11.2017 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Коламбус Крю0 : 0Торонто
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Филадельфия Юнион16 29
      4 Остин16 28
      5 Нью-Йорк Сити15 27
      6 Клёб де Фут Монреаль16 26
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас16 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      13 Сиэтл Саундерс15 23
      14 Цинциннати16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Ванкувер Уайткэпс17 21
      18 Шарлотт17 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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