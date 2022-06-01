Цинциннати - Нью-Йорк Сити 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
30 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Нью-Йорк Сити, которое состоится 30 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Цинциннати
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Пэт Нунан
|Ронни Дейла
История личных встреч
|19.09.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|24.04.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|5 : 0
|27.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|4 : 0
|13.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|18.08.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 4
|07.06.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|15
|30
|2
|Реал Солт-Лейк
|17
|29
|3
|Филадельфия Юнион
|16
|29
|4
|Остин
|16
|28
|5
|Нью-Йорк Сити
|15
|27
|6
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|26
|7
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|26
|8
|Даллас
|16
|26
|9
|Нэшвилл
|17
|26
|10
|Орландо Сити
|17
|25
|11
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|24
|12
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|24
|13
|Сиэтл Саундерс
|15
|23
|14
|Цинциннати
|16
|23
|15
|Хьюстон Динамо
|16
|21
|16
|Интер Майами
|16
|21
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|21
|18
|Шарлотт
|17
|20
|19
|Атланта Юнайтед
|15
|19
|20
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|21
|Портленд Тимберс
|17
|19
|22
|Миннесота Юнайтед
|16
|18
|23
|Торонто
|16
|18
|24
|Коламбус Крю
|15
|18
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|16
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|27
|Ди-Си Юнайтед
|15
|14
|28
|Чикаго Файр
|16
|14