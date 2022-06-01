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Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
30 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Филадельфия Юнион, которое состоится 30 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чикаго Файр
      Чикаго
      Филадельфия Юнион
      Филадельфия
      Главные тренеры
      Сент-Винсент и ГренадиныЭзра Хендриксон
      СШАДжим Кёртин
      История личных встреч
      02.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион1 : 1Чикаго Файр
      27.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 3Филадельфия Юнион
      08.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр0 : 2Филадельфия Юнион
      29.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион2 : 1Чикаго Файр
      18.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр2 : 0Филадельфия Юнион
      21.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион2 : 0Чикаго Файр
      12.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 4Филадельфия Юнион
      31.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 1Чикаго Файр
      16.10.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 2Филадельфия Юнион
      24.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 1Чикаго Файр
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Филадельфия Юнион16 29
      4 Остин16 28
      5 Нью-Йорк Сити15 27
      6 Клёб де Фут Монреаль16 26
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас16 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      13 Сиэтл Саундерс15 23
      14 Цинциннати16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Ванкувер Уайткэпс17 21
      18 Шарлотт17 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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