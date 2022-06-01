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Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
30 Июня 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо, которое состоится 30 Июня 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Хьюстон Динамо
      Хьюстон
      Главные тренеры
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      БразилияПауло Роберто Корради Нагамура
      История личных встреч
      17.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо0 : 0Портленд Тимберс
      04.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо0 : 2Портленд Тимберс
      24.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо2 : 2Портленд Тимберс
      25.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс2 : 1Хьюстон Динамо
      19.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа F Портленд Тимберс2 : 1Хьюстон Динамо
      23.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс4 : 0Хьюстон Динамо
      16.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо1 : 1Портленд Тимберс
      16.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо4 : 1Портленд Тимберс
      29.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс2 : 1Хьюстон Динамо
      06.11.2017 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Портленд Тимберс1 : 2Хьюстон Динамо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Филадельфия Юнион16 29
      4 Остин16 28
      5 Нью-Йорк Сити15 27
      6 Клёб де Фут Монреаль16 26
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас16 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      13 Сиэтл Саундерс15 23
      14 Цинциннати16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Ванкувер Уайткэпс17 21
      18 Шарлотт17 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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