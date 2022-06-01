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Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 30 Июня прямая трансляция

Стадион: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
30 Июня 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Клёб де Фут Монреаль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль, которое состоится 30 Июня 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Клёб де Фут Монреаль
      Монреаль
      Главные тренеры
      СШАБриан Шметцер
      ФранцияУилфрид Нэнси
      История личных встреч
      06.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 1Сиэтл Саундерс
      01.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 1Клёб де Фут Монреаль
      12.03.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 2Сиэтл Саундерс
      03.04.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 0Клёб де Фут Монреаль
      26.07.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль1 : 0Сиэтл Саундерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Филадельфия Юнион16 29
      4 Остин16 28
      5 Нью-Йорк Сити15 27
      6 Клёб де Фут Монреаль16 26
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас16 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      13 Сиэтл Саундерс15 23
      14 Цинциннати16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Ванкувер Уайткэпс17 21
      18 Шарлотт17 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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