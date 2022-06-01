Серро Портеньо - Палмейрас 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 32910
30 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мигель Рольдан (Колумбия);
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серро Портеньо - Палмейрас, которое состоится 30 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серро Портеньо
Асунсьон, Парагвай
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
|13
|вр
|Жеан
|3
|зщ
|Уильямс Риверос
|4
|зщ
|Алексис Дуарте
|23
|зщ
|Альберто Эспинола
|2
|зщ
|Алан Бенитес
|21
|пз
|Алан Родригес
|6
|пз
|Рафаэль Карраскаль
|15
|пз
|Анхель Кардосо
|26
|пз
|Роберт Пирис
|22
|пз
|Клаудио Акино
|11
|нп
|Брайан Самудио
|21
|вр
|Вевертон
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|2
|зщ
|Маркос Роша
|8
|пз
|Жозе Рафаэл
|28
|пз
|Данило
|14
|пз
|Густаво Скарпа
|23
|пз
|Рафаэль Вейга
|7
|нп
|Дуду
|10
|нп
|Рони
Запасные
|12
|вр
|Мигель Мартинес
|1
|вр
|Родриго Муньос
|5
|зщ
|Родриго Дельвалье
|34
|зщ
|Luis Abelardo Vargas Zorrilla
|8
|пз
|Дамьян Бобадилья
|50
|пз
|Федерико Каррисо
|10
|пз
|Луис Фаринья
|7
|пз
|Энцо Хименес
|27
|нп
|Антонио Галеано
|9
|нп
|Марсело Морено
|20
|нп
|Альфио Овьедо
|18
|нп
|Фернандо Ромеро
|42
|вр
|Марсело Ломба
|36
|зщ
|Вандерлан
|13
|зщ
|Гарсия Луан
|4
|зщ
|Беньямин Кушчевич
|12
|зщ
|Майке
|20
|пз
|Эдуард Атуэста
|25
|пз
|Габриэль Менино
|35
|пз
|Fabio Silva de Freitas
|27
|нп
|Габриэл Верон
|29
|нп
|Рафаэл Наварро
|11
|нп
|Весли Силва
|19
|нп
|Брено Энрике
Главные тренеры
|Франсиско Арсе
|Абел Феррейра
История личных встреч
|31.08.2018
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|0 : 1
|10.08.2018
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
1
0
2
1
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо30.06
Палмейрас
Палмейрас07.07
Серро Портеньо
0
0
0
0
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес30.06
Колон
Колон07.07
Тальерес
0
0
0
0
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима30.06
Фламенго
Фламенго07.07
Депортес Толима
0
0
0
0
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд30.06
Ривер Плейт
Ривер Плейт07.07
Велес Сарсфилд
0
0
0
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза01.07
Эстудиантес
Эстудиантес08.07
Форталеза
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10