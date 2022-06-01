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Серро Портеньо - Палмейрас 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 32910
30 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мигель Рольдан (Колумбия);
Серро Портеньо
1-й тайм
0 : 0
Палмейрас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серро Портеньо - Палмейрас, которое состоится 30 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Серро Портеньо
      Асунсьон, Парагвай
      Палмейрас
      Сан-Паулу, Бразилия
      13Бразилиявр Жеан
      3ПарагвайзщУильямс Риверос
      4ПарагвайзщАлексис Дуарте
      23ПарагвайзщАльберто Эспинола
      2ПарагвайзщАлан Бенитес
      21ПарагвайпзАлан Родригес
      6КолумбияпзРафаэль Карраскаль
      15ПарагвайпзАнхель Кардосо
      26ПарагвайпзРоберт Пирис
      22АргентинапзКлаудио Акино
      11ПарагвайнпБрайан Самудио
      21Бразилиявр Вевертон
      22УругвайзщХоакин Пикерес
      26Бразилиязщ Мурило
      15ПарагвайзщГуставо Гомес
      2БразилиязщМаркос Роша
      8БразилияпзЖозе Рафаэл
      28Бразилияпз Данило
      14БразилияпзГуставо Скарпа
      23БразилияпзРафаэль Вейга
      7Бразилиянп Дуду
      10Бразилиянп Рони
      Запасные
      12ПарагвайврМигель Мартинес
      1УругвайврРодриго Муньос
      5ПарагвайзщРодриго Дельвалье
      34ПарагвайзщLuis Abelardo Vargas Zorrilla
      8ПарагвайпзДамьян Бобадилья
      50АргентинапзФедерико Каррисо
      10АргентинапзЛуис Фаринья
      7ПарагвайпзЭнцо Хименес
      27ПарагвайнпАнтонио Галеано
      9БоливиянпМарсело Морено
      20ПарагвайнпАльфио Овьедо
      18ПарагвайнпФернандо Ромеро
      42БразилияврМарсело Ломба
      36Бразилиязщ Вандерлан
      13БразилиязщГарсия Луан
      4ЧилизщБеньямин Кушчевич
      12Бразилиязщ Майке
      20КолумбияпзЭдуард Атуэста
      25БразилияпзГабриэль Менино
      35БразилияпзFabio Silva de Freitas
      27БразилиянпГабриэл Верон
      29БразилиянпРафаэл Наварро
      11БразилиянпВесли Силва
      19БразилиянпБрено Энрике
      Главные тренеры
      ПарагвайФрансиско Арсе
      ПортугалияАбел Феррейра
      История личных встреч
      31.08.2018 Кубок Либертадорес 1/8 финала Палмейрас0 : 1Серро Портеньо
      10.08.2018 Кубок Либертадорес 1/8 финала Серро Портеньо0 : 2Палмейрас
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B04
      		 Эмелек (Эквадор)
      Атлетико Минейро (Бразилия)
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      1 : 1
      Атлетико Минейро
      Эмелек
      06.07
      0
      0
      1
      1
      B01
      		 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
      Либертад (Парагвай)
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      2 : 1
      Либертад
      Атлетико Паранаэнсе
      06.07
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Коринтианс (Бразилия)
      Бока Хуниорс (Аргентина)
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      0 : 0
      Бока Хуниорс
      Коринтианс
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B03
      		 Серро Портеньо (Парагвай)
      Палмейрас (Бразилия)
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      30.06
      Палмейрас
      Серро Портеньо
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B07
      		 Тальерес (Аргентина)
      Колон (Аргентина)
      Тальерес
      Колон
      30.06
      Колон
      Тальерес
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B05
      		 Депортес Толима (Колумбия)
      Фламенго (Бразилия)
      Депортес Толима
      Фламенго
      30.06
      Фламенго
      Депортес Толима
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B08
      		 Велес Сарсфилд (Аргентина)
      Ривер Плейт (Аргентина)
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      30.06
      Ривер Плейт
      Велес Сарсфилд
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B02
      		 Форталеза (Бразилия)
      Эстудиантес (Аргентина)
      Форталеза
      Эстудиантес
      01.07
      Эстудиантес
      Форталеза
      08.07
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		29.10

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