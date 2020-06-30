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Тальерес - Колон 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина), вместимость: 57000
30 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Савио Перейра Сампайо (Бразилия);
Тальерес
1-й тайм
0 : 0
Колон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тальерес - Колон, которое состоится 30 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тальерес
      Кордова, Аргентина
      Колон
      Санта-Фе, Аргентина
      22АргентинаврГидо Эррера
      15АргентиназщЭнсо Диас
      2КолумбиязщРафаэль Перес
      4АргентиназщМатиас Каталан
      29АргентиназщГастон Бенавидес
      18АргентинапзРодриго Вильягра
      17УругвайпзКристиан Олива
      10АргентинанпЭктор Фертоли
      32АргентинанпМатиас Эскивель
      38АргентинанпМатиас Годой
      9УругвайнпМайкл Сантос
      18'
      19АргентинанпФедерико Хиротти
      18'
      17АргентинаврИгнасио Чикко
      13АргентиназщХоакин Новилло
      6АргентиназщПаоло Гольц
      33АргентиназщФакундо Гарсес
      21АргентиназщЭрик Меса
      14АргентинапзФедерико Лертора
      35АргентинапзФакундо Фариас
      23АргентинапзКристиан Бернарди
      39АргентинапзХуан Пабло Альварес
      30АргентинанпСантьяго Пьеротти
      12АргентинанпРамон Абила
      Запасные
      1АргентинаврАлан Агерре
      25АргентиназщХулио Буффарини
      13АргентиназщХулиан Малатини
      21АргентиназщАнхело Мартино
      20ЭквадорпзАлан Франко
      16АргентинапзРодриго Гарро
      35АргентинапзФернандо Хуарес
      30АргентинапзДиего Улисес Ортегоса
      24АргентинапзСантьяго Толоса
      11АргентинапзФабио Альварес
      28АргентинанпФрансиско Пиццини
      31АргентинаврМатиас Ибаньес
      2АргентиназщЛукас Асеведо
      36АргентиназщГьян Нардельи
      8АргентинапзБриан Фариоли
      7АргентинапзМауро Формика
      42АргентинапзДанило Гомес
      22АргентинапзЛабори Лаутаро Жоэль
      3АргентинапзЛиндро Агустин Охеда
      15АргентинапзСанчес Миньо
      16АргентинапзNatanael Laureano Troncoso
      43АргентинанпFranco Déboli
      10АргентинанпЛуис Родригес
      Главные тренеры
      ПортугалияПедру Кайшинья
      АргентинаХулио Сесар Фальсьони
      История личных встреч
      17.10.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 16 Колон1 : 0Тальерес
      16.05.2021 Аргентина - Примера 1-я фаза - 1/4 финала Колон1 : 1 5 : 3Тальерес
      11.01.2021 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа B. Тур 5 Колон1 : 2Тальерес
      09.03.2020 Аргентина - Примера Тур 23 Тальерес2 : 0Колон
      03.03.2019 Аргентина - Примера Тур 21 Тальерес2 : 0Колон
      11.12.2017 Аргентина - Примера Тур 12 Колон0 : 2Тальерес
      17.09.2016 Аргентина - Примера Тур 3 Колон1 : 0Тальерес
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B04
      		 Эмелек (Эквадор)
      Атлетико Минейро (Бразилия)
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      1 : 1
      Атлетико Минейро
      Эмелек
      06.07
      0
      0
      1
      1
      B01
      		 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
      Либертад (Парагвай)
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      2 : 1
      Либертад
      Атлетико Паранаэнсе
      06.07
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Коринтианс (Бразилия)
      Бока Хуниорс (Аргентина)
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      0 : 0
      Бока Хуниорс
      Коринтианс
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B03
      		 Серро Портеньо (Парагвай)
      Палмейрас (Бразилия)
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      30.06
      Палмейрас
      Серро Портеньо
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B07
      		 Тальерес (Аргентина)
      Колон (Аргентина)
      Тальерес
      Колон
      30.06
      Колон
      Тальерес
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B05
      		 Депортес Толима (Колумбия)
      Фламенго (Бразилия)
      Депортес Толима
      Фламенго
      30.06
      Фламенго
      Депортес Толима
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B08
      		 Велес Сарсфилд (Аргентина)
      Ривер Плейт (Аргентина)
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      30.06
      Ривер Плейт
      Велес Сарсфилд
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B02
      		 Форталеза (Бразилия)
      Эстудиантес (Аргентина)
      Форталеза
      Эстудиантес
      01.07
      Эстудиантес
      Форталеза
      08.07
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		29.10

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