Тальерес - Колон 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина), вместимость: 57000
30 Июня 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Савио Перейра Сампайо (Бразилия);
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тальерес - Колон, которое состоится 30 Июня 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тальерес
Кордова, Аргентина
Колон
Санта-Фе, Аргентина
|22
|вр
|Гидо Эррера
|15
|зщ
|Энсо Диас
|2
|зщ
|Рафаэль Перес
|4
|зщ
|Матиас Каталан
|29
|зщ
|Гастон Бенавидес
|18
|пз
|Родриго Вильягра
|17
|пз
|Кристиан Олива
|10
|нп
|Эктор Фертоли
|32
|нп
|Матиас Эскивель
|38
|нп
|Матиас Годой
|9
|нп
|Майкл Сантос
18'
|19
|нп
|Федерико Хиротти
18'
|17
|вр
|Игнасио Чикко
|13
|зщ
|Хоакин Новилло
|6
|зщ
|Паоло Гольц
|33
|зщ
|Факундо Гарсес
|21
|зщ
|Эрик Меса
|14
|пз
|Федерико Лертора
|35
|пз
|Факундо Фариас
|23
|пз
|Кристиан Бернарди
|39
|пз
|Хуан Пабло Альварес
|30
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|12
|нп
|Рамон Абила
Запасные
|1
|вр
|Алан Агерре
|25
|зщ
|Хулио Буффарини
|13
|зщ
|Хулиан Малатини
|21
|зщ
|Анхело Мартино
|20
|пз
|Алан Франко
|16
|пз
|Родриго Гарро
|35
|пз
|Фернандо Хуарес
|30
|пз
|Диего Улисес Ортегоса
|24
|пз
|Сантьяго Толоса
|11
|пз
|Фабио Альварес
|28
|нп
|Франсиско Пиццини
|31
|вр
|Матиас Ибаньес
|2
|зщ
|Лукас Асеведо
|36
|зщ
|Гьян Нардельи
|8
|пз
|Бриан Фариоли
|7
|пз
|Мауро Формика
|42
|пз
|Данило Гомес
|22
|пз
|Лабори Лаутаро Жоэль
|3
|пз
|Линдро Агустин Охеда
|15
|пз
|Санчес Миньо
|16
|пз
|Natanael Laureano Troncoso
|43
|нп
|Franco Déboli
|10
|нп
|Луис Родригес
Главные тренеры
|Педру Кайшинья
|Хулио Сесар Фальсьони
История личных встреч
|17.10.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 16
|1 : 0
|16.05.2021
|Аргентина - Примера
|1-я фаза - 1/4 финала
|1 : 1 5 : 3
|11.01.2021
|Аргентина - Примера
|Плей-офф чемпионов - Группа B. Тур 5
|1 : 2
|09.03.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|03.03.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|11.12.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 12
|0 : 2
|17.09.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 3
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
1
0
2
1
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо30.06
Палмейрас
Палмейрас07.07
Серро Портеньо
0
0
0
0
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес30.06
Колон
Колон07.07
Тальерес
0
0
0
0
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима30.06
Фламенго
Фламенго07.07
Депортес Толима
0
0
0
0
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд30.06
Ривер Плейт
Ривер Плейт07.07
Велес Сарсфилд
0
0
0
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза01.07
Эстудиантес
Эстудиантес08.07
Форталеза
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10