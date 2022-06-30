Эстония - Германия прямая трансляция 30.06.2022
Стадион: Саку Суурхалль (Таллин, Эстония), вместимость: 5500
30 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа D. 5-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эстония - Германия, которое состоится 30 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Саку Суурхалль (Таллин, Эстония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Германия
Главные тренеры
|Юкка Тоияла
|Гордон Херберт
История личных встреч
|25.11.2021
|ЧМ-2023 - Европа (м)
|Группа D. Тур 1
|66 : 69
|03.12.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа L. Тур 4
|87 : 70
|13.09.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа L. Тур 1
|43 : 86
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Сербия
|4
|0.750
|2
|Латвия
|4
|0.750
|3
|Бельгия
|4
|0.500
|4
|Словакия
|4
|0.000
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Греция
|3
|0.667
|2
|Турция
|3
|0.333
|3
|Великобритания
|2
|0.500
|4
|Беларусь
|0
|0.000
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Финляндия
|4
|0.750
|2
|Словения
|4
|0.500
|3
|Швеция
|4
|0.500
|4
|Хорватия
|4
|0.250
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Германия
|4
|0.750
|2
|Израиль
|4
|0.500
|3
|Эстония
|4
|0.500
|4
|Польша
|4
|0.250
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Франция
|4
|1.000
|2
|Черногория
|4
|0.500
|3
|Венгрия
|4
|0.500
|4
|Португалия
|4
|0.000
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Литва
|4
|1.000
|2
|Босния и Герцеговина
|4
|0.500
|3
|Болгария
|4
|0.250
|4
|Чехия
|4
|0.250
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Грузия
|4
|0.750
|2
|Испания
|3
|1.000
|3
|Украина
|3
|0.333
|4
|Северная Македония
|4
|0.000
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Италия
|3
|0.667
|2
|Исландия
|3
|0.667
|3
|Нидерланды
|2
|0.000
|4
|Россия
|0
|0.000