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Бельгия - Словакия прямая трансляция 30.06.2022

Стадион: Монс Арена (Монс-Эно, Бельгия), вместимость: 4000
30 Июня 2022 года в 21:30 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа A. 5-й тур
Бельгия
Словакия

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бельгия - Словакия, которое состоится 30 Июня 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Монс Арена (Монс-Эно, Бельгия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Словакия
Главные тренеры
ХорватияДарио Гьергья
РоссияОлег Владимирович Мелещенко
История личных встреч
25.11.2021 ЧМ-2023 - Европа (м) Группа A. Тур 1 Словакия57 : 83Бельгия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыВ/И
1 Сербия4 0.750
2 Латвия4 0.750
3 Бельгия4 0.500
4 Словакия4 0.000
Группа B
КомандаИгрыВ/И
1 Греция3 0.667
2 Турция3 0.333
3 Великобритания2 0.500
4 Беларусь0 0.000
Группа C
КомандаИгрыВ/И
1 Финляндия4 0.750
2 Словения4 0.500
3 Швеция4 0.500
4 Хорватия4 0.250
Группа D
КомандаИгрыВ/И
1 Германия4 0.750
2 Израиль4 0.500
3 Эстония4 0.500
4 Польша4 0.250
Группа E
КомандаИгрыВ/И
1 Франция4 1.000
2 Черногория4 0.500
3 Венгрия4 0.500
4 Португалия4 0.000
Группа F
КомандаИгрыВ/И
1 Литва4 1.000
2 Босния и Герцеговина4 0.500
3 Болгария4 0.250
4 Чехия4 0.250
Группа G
КомандаИгрыВ/И
1 Грузия4 0.750
2 Испания3 1.000
3 Украина3 0.333
4 Северная Македония4 0.000
Группа H
КомандаИгрыВ/И
1 Италия3 0.667
2 Исландия3 0.667
3 Нидерланды2 0.000
4 Россия0 0.000

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