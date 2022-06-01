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Пари Нижний Новгород - Сочи 01 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
01 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Пари Нижний НовгородСочи

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 01 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      13.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Сочи0 : 0Пари Нижний Новгород
      26.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
      03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Пари Нижний Новгород0 : 0Сочи
      18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи0 : 1Пари Нижний Новгород
      25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Пари Нижний Новгород2 : 2Сочи
      09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи3 : 1Пари Нижний Новгород
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит3305-2777,8
      2 Пари Нижний Новгород1011-1133,3
      3 Сочи1011-1133,3
      4 ЦСКА1010-300,0

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