Пари Нижний Новгород - Сочи 01 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
01 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 01 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|5-2
|7
|77,8
|2
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|1-1
|1
|33,3
|3
|Сочи
|1
|0
|1
|1-1
|1
|33,3
|4
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0-3
|0
|0,0